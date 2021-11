Ci sono persone che per le piante e i fiori hanno una vera e propria passione. Pare che, negli ultimi tempi, la quota di coloro che hanno scoperto di avere il “pollice verde” sia aumentata.

Dopo il lockdown è cresciuta, infatti, la voglia di orto e giardino.

C’è poi chi, pur non avendo una spiccata propensione, si cimenta comunque in questo tipo di attività. Una premessa è d’obbligo. I fiori e le piante hanno bisogno di cure costanti.

Sicuramente vi sono tipologie più esigenti ed altre meno. In ogni caso, non possiamo certo pensare di avere un giardino curato e piante in casa al top, senza sforzi seppur minimi in certi casi.

Vi sono alcune piante che vanno piantumate proprio in questo periodo. L’autunno, infatti, è il periodo ideale per interrare i bulbi di tulipani, sia in giardino che in vaso sul balcone.

Il meccanismo è stato chiaramente spiegato in un precedente articolo. Abbiamo, infatti, visto come sembra incredibile ma piantare a novembre questi fiori potrebbe darci enormi soddisfazioni in primavera.

Ecco 2 trucchetti per curare ora i tulipani e avere fiori rigogliosi a primavera

Ma non basta solo piantumarli. Chi è un appassionato di giardinaggio, sicuramente avrà sentito dire che tra i fiori più difficili da coltivare, vi sono proprio i tulipani.

Ma nonostante le difficoltà, basterà seguire degli accorgimenti per poter riuscire in questo intento.

Allora ecco 2 trucchetti per curare ora i tulipani e avere fiori rigogliosi a primavera.

La prima attenzione da avere è quella di inserire nella buca dell’impianto delle foglie spinose. Ideali sarebbero quelle dell’agrifoglio. Così facendo infatti, non avremo problemi con talpe e topi che potrebbero annullare il lavoro fatto.

Quanto al secondo accorgimento, sappiamo bene che i tulipani crescono in terreni fertili e ben drenati, in pieno sole ma al riparo dai forti venti.

Tutte le varietà prediligono un terreno umido ma non bagnato o saturo d’acqua.

Una volta impiantati, dunque, occorrerà innaffiare il nuovo impianto.

Ė fondamentale, infatti, mantenere umido il terreno, per evitare che i nuovi bulbi secchino. Solo quando le temperature scenderanno vicine o sotto lo zero, sarà possibile interrompere le innaffiature.

Il terreno, infatti, potrebbe gelare e ciò danneggerebbe i bulbi.

Per ovviare a questo inconveniente, sarebbe opportuno una pacciamatura del terreno. Così facendo andremo a garantire il mantenimento di una umidità costante evitando però le gelate.

Del resto, questa pacciamatura ci tornerà poi utile anche nella stagione calda.

Questo perché, nella stagione estiva, i tulipani richiedono innaffiature continue. Ebbene, con la pacciamatura eviteremo che il terreno, a causa del troppo caldo, si asciughi troppo e che quindi i bulbi secchino.

Nessuna esitazione quindi nell’adottare questa tecnica, prima che i rigori invernali non ce lo consentano più.

Adottando questi 2 trucchetti, in primavera questi fiori ci sorprenderanno con una florida fioritura e un tripudio di colori.