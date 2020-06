I mercati si tingono di rosso, ora cosa fare? Scappare oppure comprare? Ecco 2 titoli azionari da comprare subito perchè potrebbero aver segnato già il minimo settimanale.

Il Ftse Mib future apre la settimana in profondo ribasso, segnando i 18.270 a ridosso dell’apertura della giornata di contrattazione. Cosa attendere da ora in poi?

Ricordiamo che siamo in una settimana decisiva per le sorti di medio termine e si dovrà capire se siamo in presenza dell’inizio di onda C oppure quello in corso da marzo è un recupero a V verticale.

In quest’ ultima ipotesi ogni ritracciamento diventa occasione di acquisto e come da nostre previsioni il mercato azionario globale (non è detto per tutti gli indici azionari!) avrebbe già segnato il minimo annuale.

I livelli da monitorare

In chiusura settimanale i 18.210. Solo sotto questo livello le porte sarebbero aperte per eventuali profondi ribassi che potrebbero andare a testare nuovi minimi rispetto a marzo. Quale probabilità diamo a questo scenario? Al momento il 40%.

Quali sono invece i livelli che riporteranno da subito il nostro future al rialzo?

Una chiusura oraria e poi a 4 ore superiore ai 18.505 e poi nei successivi tre giorni la tenuta del minimo odierno (18.270) e quindi il successivo superamento dei 19.160.

Abbiamo appena definito la mappa che dovrà essere seguita per chi vuole comprare sul livello attuale (area 18.400) e scommettere che il minimo settimanale sia stato già segnato.

Ecco 2 titoli azionari da comprare subito perchè potrebbero aver segnato già il minimo settimanale

Stiamo osservando con grande attenzione i titoli bancari Intesa Sanpaolo e Unicredit (MIL:UCG).

Intesa Sanpaolo in questo momento quota a 1,5750. Comprare ai livelli attuali con stop loss a 1,5383 e mantenere per obiettivo primo a 1,6538 e poi 1,8360.

Unicredit in questo momento quota a 7,742. Comprare ai livelli attuali con stop loss a 7,483 e mantenere per obiettivo primo a 8,37 e poi 9,34.

Scommettiamo sul rialzo e se le cose andranno come scritto, i guadagni saranno davvero interessanti, altrimenti lo stop è davvero minimo. Ottimo risk reward!