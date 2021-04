Quante volte sarà capitato di trovarsi in imbarazzo per questo motivo. Magari a una festa o a casa di amici, in un luogo pubblico o ad un appuntamento. Scordarsi la cintura può essere deleterio.

I pantaloni che cascano sono davvero noiosi, ma non è educato tenerseli su con una mano. Come fare, dunque, se ci si scorda la cintura e ci se ne accorge troppo tardi?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco 2 semplici soluzioni se dimentichiamo di indossare la cintura dei pantaloni

1 – Cintura improvvisata

Un buona soluzione può essere quella di creare una cintura improvvisata.

Spesso si opta per spaghi, fili e nastri.

Il materiale migliore però, soprattutto se ci si trova a casa di qualcuno, è la pellicola alimentare.

Esatto. Il rotolo di plastica trasparente che è in ogni cucina. Basterà strapparne una buona dose e arrotolarlo, fino a farlo diventare un robusto filo.

Questa soluzione è indicata, perché il filo ottenuto non dà troppo nell’occhio, essendo trasparente. E poi, è molto resistente.

Quindi, niente paura se c’è nei dintorni un po’ di pellicola.

2 – Piega

Quest’altra soluzione, forse, è almeno invasiva, dal punto di vista estetico. Recarsi in bagno e stringere i pantaloni alla giusta larghezza. Fare una piega con il tessuto che avanza e cercare di fissarlo. Uno spillo sarebbe l’ideale, ma di certo non è facilmente reperibile in certi contesti. Se si ha una comune pinza o laccetto per capelli, il gioco è fatto. Altrimenti fare un nodo con un qualunque pezzettino di filo.

È consigliabile fare questa piega su uno dei due fianchi o sul di dietro, in modo che non si possa notare.

In entrambi i casi, si raccomanda vivamente di coprire il giro vita con la maglia o con la camicia, in modo che nulla si possa notare.

Da adesso, niente più panico, se ci si ritrova con i pantaloni che cascano.

Ecco 2 semplici soluzioni se dimentichiamo di indossare la cintura dei pantaloni