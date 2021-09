Non c’è cosa più fastidiosa per un amante della pulizia e dell’ordine, di un piano cottura tempestato di macchie e incrostazioni. Tanto è il fastidio che c’è, addirittura, chi affronta il problema evitando direttamente di cucinare, o di farlo il meno possibile. Quindi addio ai fornelli accesi ed alle prelibatezze a loro connesse, tra tutte la pasta. In effetti, l’acqua della pasta puntualmente deborda dalla pentola quando è in cottura, riempiendo di amido i fornelli. Questo lascerà quella terribile patina opaca sul piano. Per non avere mai più a che fare con questo problema, ecco 2 segreti strepitosi per non fare uscire schiuma dalla pentola cuocendo riso e pasta.

Amido e proteina

L’effetto della schiuma bianca borbottante che emerge sulla pasta, dipende dalle temperature in cui l’amido è immerso. Questo, insieme alle proteine, è abbondantemente presente nel riso e nella pasta. Le molecole di amido assorbono umidità e, se la temperatura è troppo alta, gonfiano fino ad esplodere, da qui, il gran pastrocchio sui fornelli. Come evitare questa sciagura? Oltre ad abbassare la fiamma, sarà sufficiente soffiare delicatamente sulla schiuma che sta salendo per sgonfiarla in un secondo. Pochi applicano questo astuto stratagemma ma l’effetto è davvero immediato. Inoltre, se ci dovessimo trovare in un contesto meno intimo, potrebbe non essere il massimo soffiare sulla pentola. Tuttavia, il concetto è quello di inserire ossigeno nella schiuma, quindi andrà benissimo anche sventolarla con un coperchio per essere igienicamente impeccabili.

Ovviamente, rimane validissimo anche il metodo del cucchiaio di legno, perfetto anche quando abbiamo sul fuoco un brodo. Anche in questo caso le proteine si agglomerano creando il classico strato bianco che potrebbe fuoriuscire. Un tampone ideale, appunto, è un mestolo di legno in mezzo alla pentola, appoggiato sui due bordi. Il legno attirerà verso sé la schiuma, ma senza assorbirla, evitando che strabordi riversandosi sui fornelli.

Tuttavia, se proprio non riuscissimo ad evitare la fuoriuscita di acqua, sarà opportuno pulire il prima possibile per evitare incrostazioni. Se però non dovessimo avere modo, potremmo comunque ottenere fornelli e piano cottura brillanti come uno specchio con questi strepitosi rimedi efficacissimi anche sul bruciatore.

Ultima accortezza

Infine, è opportuno fare attenzione a quando lasciamo appoggiato il mestolo di legno sulla pentola che le estremità non siano sospese sopra a fiamme accese. Il legno non assorbe l’acqua, ma come tutti sapranno, brucia davvero bene.

