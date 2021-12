Non esistono particolari dubbi nell’affermare che i gatti sono animali assolutamente affascinanti. Chi ha la fortuna di averne uno in casa conosce bene la loro personalità articolata, ricca di sfaccettature.

Potrebbe essere un perfetto compagno di vita, con cui instaurare un bellissimo rapporto di puro amore. Perché, nonostante il carattere dei felini non sia proprio semplice da capire e rispettare, non potremo più fare a meno della loro presenza in casa.

Alcune specie sono iperattive e non amano la compagnia, preferiscono uno stile di vita più defilato, altri invece amano stare al centro dell’attenzione. Nell’eventualità in cui stiamo decidendo di tenere un micio in appartamento, dovremmo comunque valutare diverse cose.

Infatti, prima di acquistarne o adottarne uno, dobbiamo essere coscienti che la nostra vita potrebbe cambiare al loro fianco, visto le responsabilità che presuppone averlo in casa. Non potremo organizzare a cuor leggero i nostri viaggi, sarà praticamente impossibile dormire fino a tardi, perché dovremo occuparci del nostro amico peloso. Ma di sicuro loro sapranno donarci amore ed anche qualche risata, perché spesso buffi e curiosi, e le nostre rinunce saranno ripagate.

Ecco 2 razze di gatti estremamente socievoli e coccoloni dal manto straordinario ed estremamente affettuosi

Per chi è alla ricerca di un micio che sappia vivere bene in famiglia e che ami le carezze, esistono diverse tipologie che potrebbero fare al caso nostro.

Il “Mau egiziano”, razza molto antica, allevato in Egitto nel 2000 a.C., ha un pelo corto e un manto maculato e lucente. Il colore può avere diverse tonalità, ad esempio argento e bronzato. Fisicamente è abbastanza muscoloso, in età adulta può raggiungere i 6 kg e le femmine sono più piccole dai maschi.

La vera sorpresa, però, è il carattere di questo felino particolarmente affettuoso e docile, che ama rimanere con il suo padrone e in famiglia. Nonostante la sua particolare propensione alla compagnia, non sopporta la confusione eccessiva.

Ocicat

La razza “Ocicat“, micio d’origine americana, ha un pelo meraviglioso che ricorda un felino selvatico. Anch’esso maculato, con macchie ben definite, può essere color cannella o cioccolato, perde raramente il pelo, che è soffice. Ha un fisico abbastanza possente e muscoloso, tanto da raggiungere anche i 7 kg, ma è dotato di tanta eleganza.

Ha una personalità molto dolce, è socievole e giocherellone al punto giusto e convive serenamente con altri animali di casa. Intelligente ed attivo, non rifiuterà mai le nostre coccole sul divano.

Dunque, ecco 2 razze di gatti estremamente socievoli e coccoloni dal manto straordinario ed estremamente affettuosi.