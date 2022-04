I cani sono da sempre i migliori amici dell’uomo e in molti amano averne in giro per casa. Si tratta di animali molto socievoli che potrebbero dare la vita per il proprio padrone. Quando si decide di adottare o acquistare un cane, tuttavia, bisognerebbe fare attenzione a diversi fattori. Innanzitutto, è necessario avere ben presente che i cani, ma anche i gatti, non sono giocattoli. Si tratta di esseri viventi con bisogni e necessità che non andrebbero mai sottovalutati.

A seconda della razza, poi, alcuni saranno più adatti ai bambini, mentre altri daranno il meglio di sé nella guardia o nello sport. Ci sono, poi, cani ottimi per le persone anziane che amano uscire in passeggiata senza strafare. Si tratta, solitamente, di cani di taglia piccola, molto docili e affettuosi e che amano stare in casa con il loro padrone. Tra questi troviamo il Cavalier King Charles Spaniel, il Barboncino e il Welsh Corgi Cardigan.

Ecco 2 razze di cane perfette per gli anziani più una che non perde il pelo ottima da tenere in appartamento

Il Cavalier King Charles Spaniel è un piccolo cane da compagnia, timido e molto dolce. Si adatta bene sia alla vita in appartamento che in un giardino. Ha, però, bisogno di molto contatto con il suo padrone. Quindi assolutamente non può vivere, come la maggior parte dei cani, confinato al solo giardino. Tra le caratteristiche principali troviamo il mantello medio lungo da spazzolare regolarmente, ma abbastanza semplice da tenere pulito e ordinato. Ne esistono di diversi colori tra cui il bianco con macchie e il rosso. Simile al Cavalier King c’è il King Charles Spaniel, con il muso schiacciato e testa tonda. Come il precedente, ha un carattere molto affettuoso e il pelo medio-lungo.

Welsh Corgi Cardigan

La seconda razza di cui parliamo è il Welsh Corgi Cardigan, parente stretto del più diffuso Pembroke Welsh Corgi. Si tratta di razze di cane molto antiche, rese famose anche perché sono le preferite dalla Regina Elisabetta. Cani caratterizzati da zampe corte e corpo allungato, le due razze si differenziano principalmente per la coda. Infatti, nel Cardigan è lunga, mentre nel Pembroke è corta. Sono cani molto attivi e curiosi, che si adattano alla vita in appartamento, ma che necessitano anche di movimento. Per questo, si consigliano a persone anziane che amano stare all’aperto e fare lunghe passeggiate. Quindi, ecco 2 razze di cane perfette per gli anziani.

Un cane molto riconoscibile: il Barboncino

La terza razza adatta alle persone anziane è il Barbone, conosciuto anche come barboncino. Ne esistono diverse varietà, da quello di grande mole a quello nano, passando per il medio e il toy. Si consiglia di prendere in considerazione i medi, i toy e i nani, più piccoli e gestibili. Si tratta di cani vivaci, ma anche molto dolci e pazienti. Rispetto ad altri cani, questi non perdono il pelo, ma necessitano di spazzolature e toelettature regolari. Infatti, il pelo riccioluto e denso potrebbe formare nodi, se non curato attentamente.

