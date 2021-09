Qualcuno starà cercando in tutti i modi di sfruttare gli ultimi sprazzi d’estate altri, invece, saranno già ritornati ai propri impegni diligentemente. Ma, entrambe le categorie, dopo una stagione di Sole, mare e piscina, farebbero bene a considerare i danni che questi hanno causato su cute e capelli. Secchezza, perdita di luce e tono, sono tutte classiche conseguenze dell’estate sui capelli che inevitabilmente diventano sfibrati. Dunque, con l’arrivo dell’autunno, perché non rinforzarli donandogli nuovo vigore con rimedi naturali? Quelli di cui parleremo, hanno dimostrato notevoli qualità benefiche nei trattamenti tricologici grazie all’abbondanza di acidi grassi essenziali e polinsaturi. Quindi ecco 2 essenze naturali per capelli setosi e forti più una maschera per luce e morbidezza.

Una rosa poco conosciuta

Il primo olio di cui tratteremo è un’autentica panacea per tutti i mali, utile anche nel trattamento anti-età della pelle. Infatti, l’olio di rosa mosqueta, tra tanti benefici, elimina le orribili macchie rosse da acne e brufoli e tiene giovane il viso e i capelli. La rosa mosqueta è naturalmente ricca di omega3, omega6 e di acidi grassi essenziali come il transretinoico. Tutte queste componenti, concorrono a renderlo un fedele alleato della salute del capello e della cute, dato che potrebbe essere efficace anche contro la forfora. Applicato mezz’ora prima dello shampoo, donerà luce e corpo ai capelli sfibrati.

Ecco 2 essenze naturali per capelli setosi e forti più una maschera per luce e morbidezza

Il secondo olio è ricco di folato, vitamine B6, C, A e tiamina, ed addirittura è stato oggetto di ricerca come rimedio per la perdita dei capelli. Infatti, l’olio essenziale di rosmarino è un’arma utile per dare corpo ai capelli, renderli più voluminosi e favorirne la crescita. Oltre a dare tono e vigore e prevenire la caduta, è utile anche per eliminare il sebo in eccesso su capelli grassi. Potremmo aggiungere qualche goccia ad uno shampoo neutro, o farne una maschera prima della doccia.

Non solo in cucina ma anche come rimedio naturale

Spesso siamo abituati a vedere questo ingrediente tra gli scaffali della dispensa, ma in realtà, molti stanno applicando questo rimedio naturale sui capelli. Stiamo parlando della maizena, o più comunemente amido di mais, con cui è possibile creare una maschera fai da te. Facciamo bollire dell’acqua, un bicchiere abbondante, insieme a un paio di cucchiai di maizena che potremmo setacciare per evitare grumi, girando continuamente. Una volta arrivato a bollore, il composto diventerà gelatinoso, dicendoci che è il momento di spegnere la fiamma e far freddare. Freddato il composto, potremo applicarlo sui capelli circa 30 minuti prima del normale shampoo, per dei capelli morbidissimi e pieni di luce.

Raccomandazioni doverose

Ricordiamo, tuttavia, che pur trattandosi di rimedi naturali e generalmente innocui, non tutte le pelli o i capelli sono uguali. Se siamo curiosi di iniziare nuovi trattamenti, informiamoci tramite un esperto.

Approfondimento

Pochi sanno che questa comunissima pianta è il più grande alleato contro la perdita dei capelli