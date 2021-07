Quante volte è successo che dopo avere sottoposto il corpo e la mente a sforzi disumani per dimagrire, riprendiamo subito i chili di troppo? Questa eventualità si chiama effetto yo-yo ed è una vera beffa. Mantenere il peso raggiunto con fatica a volte può essere più difficile che bruciare i grassi di troppo. Ma con piccole accortezze ben calibrate possiamo farcela. Sebbene ogni consiglio debba essere personalizzato e tarato sul fisico del soggetto, ecco 2 consigli per mantenere il peso forma senza stress e rinunce da fame. Questi piccoli trucchi aiutano chiunque nella lotta contro i chili di ritorno.

Tornare alla normalità, ma senza shock per il corpo

È chiaro che una dieta ipocalorica molto ristrettiva può servire per dare un taglio drastico al peso, ma non può durare per sempre. Se prima di perdere peso avevamo abitudini alimentari del tutto sballate, non dobbiamo certamente tornare ad assumerle, altrimenti siamo punto e a capo. Dobbiamo però tornare lentamente a un regime alimentare normocalorico.

Per farlo, dobbiamo aumentare gradualmente le calorie assunte. Il consiglio per i primi tempi è quello di mantenere lo schema nutrizionale della dieta (percentuali di carboidrati, grassi e proteine). La differenza, però, è che alzeremo l’apporto calorico giornaliero. Proviamo aumentando di 100 calorie al giorno di settimana in settimana, fino ad arrivare a 300 calorie in più e lì stabilizzare la nostra dieta.

È altrettanto importante scegliere la fonte di queste calorie. Per questo, per esempio, prediligiamo prodotti preparati con farine integrali a quelli fatti con farine raffinate.

Attenzione perché alcune calorie ci sono ma non si vedono

Il secondo consiglio fondamentale per mantenere i chili perduti è quello di fare grande attenzione ai condimenti che utilizziamo. Spesso crediamo di mangiar bene, ma esageriamo con il condimento. La conseguenza è che un piatto ipocalorico è in verità pieno di calorie. Per quanto riguarda l’olio, a prescindere di quello che utilizziamo cerchiamo sempre di usarlo a crudo. Cerchiamo di usare poco sale e tante spezie che aumentano il metabolismo, come peperoncino, curcuma e zenzero. Assolutamente vietati i sughi complessi e ogni tipo di salsa.

Insomma, aumento graduale di calorie e parsimonia nei condimenti: ecco 2 consigli per mantenere il peso-forma senza stress e rinunce da fame. Seguendoli possiamo mantenere il nostro corpo in piena forma e i nostri sforzi non saranno vanificati.

