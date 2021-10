Ecco 15 borse di studio per studenti con reddito familiare fino a 65.000 euro per studiare all’estero 

Il sogno di milioni di studenti è quello di poter vivere e studiare in un Paese estero per un po’ di tempo. C’è anzitutto la volontà di approfondire la conoscenza di una lingua e cultura straniera. Poi la voglia di fare nuove esperienze e di mettere alla prova la propria capacità di adattamento. Infine non va dimenticato che il mondo del lavoro chiede giovani preparati e con ottime conoscenze delle lingue straniere.

L’iniziativa “A scuola in Europa”

Al riguardo, l’iniziativa “A scuola in Europa” offre 15 borse di studio riservate agli studenti meritevoli di alcuni istituti tecnici e professionali. I vincitori potranno studiare un trimestre in uno di questi Paesi: Belgio fiammingo, Francia, Repubblica Ceca, Serbia e Svizzera.

Le borse di studio sono finanziate dalla Fondazione Agnelli, la Fondazione Pesenti e da Unicredit Foundation. L’organizzazione dell’iniziativa è invece affidata a Intercultura, associazione senza scopo di lucro, attiva da sempre nel campo degli scambi scolastici interculturali.

Vediamo allora quali sono i passaggi chiave dell'interessante iniziativa.

I requisiti richiesti ai partecipanti

Il bando prevede il possesso dei seguenti requisiti:

residenza in Campania, Lombardia e Piemonte e reddito familiare fino a 65.000 euro (5 borse per ciascuna delle 3 Regioni). Gli studenti devono essere iscritti alla III° classe di Istituti Tecnici a indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustria, informatico e telecomunicazioni, turismo. Oppure un Istituto Professionale ad indirizzo agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, enogastronomia e ospitalità alberghiera;

la media scolastica complessiva degli ultimi 2 anni non deve essere inferiore al 7;

una buona conoscenza della lingua inglese o della lingua parlata nel Paese di destinazione;

l’essere in buona salute e una data di nascita compresa, in generale, tra il 1° gennaio 2004 e il 31 agosto 2007.

I termini e le modalità di selezione

La selezione si terrà tra i mesi di novembre e dicembre, mentre i risultati si sapranno il prossimo febbraio. Le partenze, infine, sono previste nel corso dell’estate 2022.

La fase delle selezione comprenderà una prova di idoneità online, colloqui tenuti da volontari esperti dell’Associazione e incontri con la famiglia del candidato. Il periodo di studio trascorso all’estero sarà ovviamente riconosciuto in Italia.

I termini per l’inoltro della candidatura sono fissati al 10 novembre 2021. Infine, per tutti i dettagli e maggiori chiarimenti, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando.

