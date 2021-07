Alzi la mano chi può vivere bene facendo a meno del gelato. È la merenda preferita in estate a tutte le latitudini. Ma soltanto pochi tengono d’occhio, ogni anno, l’uscita di nuovi gusti e nuovi design di gelati industriali. Per non parlare delle limited edition con ingredienti e accostamenti particolarissimi.

Gli Esperti di Alimentazione di ProiezionidiBorsa sono andati a scovarli. Ecco 12 gelati industriali buonissimi e particolari che possiamo assaggiare questa estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La guerra degli stecchi

Concentriamoci sui sapori e sugli accostamenti curiosi da provare. Tanto ci mettiamo un secondo a scovare il marchio che produce la squisitezza che ci toglierà il sonno tra quelle qui elencate.

La multinazionale ammiraglia dei gelati è uscita con tre omaggi al sommo poeta Dante Alighieri, autore de “La Divina Commedia”. Inutile cercare lo stecco infernale al carbone, panna e lampone, cioccolato fondente al sale. La limited edition è esaurita. Non perdiamo la testa col “Purgatorio”, un gelato al biscotto, noci pecan, caramello salato e cioccolato bianco. Perché è ora di salire in “Paradiso”: stecco al pistacchio con doppia copertura al cioccolato.

Attenti agli illustri concorrenti: i nuovi stecchi premium con la scatola nera e materie prime pregiate: vaniglia di Java, frutti di bosco scandinavi, eccetera. La copertura al cioccolato, diciamocelo, è una bomba.

Quest’anno sono usciti però anche certi stecchi tondi, che sembrano polpette da barbecue estivo. Sono supersquisiti questi nuovi “figli” della multinazionale famosa per la nocciolata che si spalma e i cioccolatini-roccia. Infatti, sono più buoni dentro che fuori.

Ghiaccioli e sorbetti per stupire

Tra i sorbetti ad alto tasso di innovazione ci sono quelli al thè freddo che diventa un ghiacciolo da mordere a limone o alla pesca. Ci sono quelli al cioccolato e al pistacchio.

Poi abbiamo il ghiacciolo allo spritz con prosecco e arancio, il sorbetto alla pesca e fragola ricoperti di cioccolato. I sorbetti lime e zenzero, oppure al gusto fragola, melograno e arancio. E infine quello alla polpa di fava di cacao che non sa di cioccolato ma di pera.

Ma i bambini non resisteranno all’assaggio di quelli a forma di palla, in tre versioni. Che hanno il sapore, guarda un po’, di un famosissimo lecca-lecca a righe.

Ecco 12 gelati industriali buonissimi e particolari che possiamo assaggiare questa estate

E finiamo coi cornetti, diventati il territorio preferito degli chef. Ci sono quelli dedicati alle Regioni: per la Toscana c’è il cornetto al Vin Santo e Cantucci, una roba da perdere la testa.

La migliore chef donna della guida Michelin ha ideato il cornetto-cannolo siciliano con la cialda alla cannella, l’arancio e il gelato alla ricotta.

Per vegani e vegetariani ci sono da anni buonissimi gelati di soia. Ma ora impazza quello con biscotto senza glutine o biscotto di farro.