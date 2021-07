Sotto l’ombrellone, al mare o in piscina, una bevanda fresca è l’arma più potente contro le temperature roventi. I drink non devono essere necessariamente alcolici per far esplodere di gusto le papille gustative. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare quale frutta aggiungere a una ricetta base di partenza per ottenere drink eccellenti. Quindi, ecco 10 straordinarie bevande rinfrescanti e fruttate con cui combattere il caldo dell’estate in modo più semplice.

Una sola ricetta di base e tante diverse aggiunte

Per tutte queste 10 bevande occorre partire da una ricetta base che è una limonata casalinga. Per prepararla occorreranno 360 millilitri di succo di limone, 60 grammi di zucchero e 1200 millilitri d’acqua. A questa semplice limonata casalinga è possibile aggiungere davvero tante diverse tipologie di frutta di stagione e ottenere, così, bevande rinfrescanti diversissime nel gusto.

Una prima possibilità consiste nell’aggiungere alla limonata una manciata di lamponi e il succo di pesche. Suggeriamo di decorare con un lampone e uno spicchio di pesca retti da un bastoncino e di abbondare con il ghiaccio. Per la seconda bevanda aggiungere succo di anguria o cocomero e decorare con una fettina bloccata sul bordo del bicchiere. La terza soluzione è a base di limonata e succo di fragola.

Queste bevande fruttate sono il vero segreto contro il caldo estivo

Un’altra bevanda interessante prevede l’aggiunta di succo d’arancia fresco, un po’ di lime, pochissimi fiori di lavanda e del miele grezzo. La bevanda sarà anche bellissima all’aspetto, perché, nel giallo della limonata, galleggeranno i piccoli fiori viola della lavanda. Questi sono commestibili, ma vanno dosati con cura per via del forte aroma. Per un gusto più delicato consigliamo di aggiungere alla limonata solo ananas e poco succo di lime. Oppure di grattugiare un po’ di scorza di lime e aggiungere le foglie tritate di due rametti di menta. Oppure ancora mescolare il succo di pesca a un trito di menta.

Ecco 10 straordinarie bevande rinfrescanti e fruttate con cui combattere il caldo dell’estate

Per una bevanda leggermente gassata suggeriamo di mescolare la limonata con acqua frizzante e menta fresca. Oppure di usare l’estratto di melograno e lasciare nel bicchiere qualche chicco intero per decorazione. L’ultimo drink è quello a base di lampone ghiacciato e tritato, acqua tonica e concentrato di limonata. Ecco invece tante ricette fresche e veloci o senza cottura per non soffrire il caldo davanti ai fornelli di casa.