Sul corpo umano sai davvero proprio tutto? Ecco le 10 cose sorprendenti che forse proprio non sai in quanto il corpo umano è vero che è visto dagli scienziati come una macchina meravigliosa, ma in realtà molte dinamiche legate al ciclo biologico sono alquanto complesse e, quindi, spesso poco conosciute. Allora, ecco 10 cose sorprendenti che proprio non sai sul corpo umano, soffermandoci in particolare pure su alcuni aspetti del tutto curiosi.

Ecco le cose sorprendenti che proprio non sai sul corpo umano

L’intestino tenue nel nostro corpo è l’organo più lungo dell’apparato digerente. Ripiegato su sé stesso, infatti, è lungo oltre 7 metri.

Nei neuroni la velocità di propagazione dell’impulso nervoso può toccare una velocità fino a ben 120 metri al secondo.

Dopo i 70 anni si perdono fino a 100.000 neuroni al giorno. Ma, in realtà, le cellule nervose iniziano a morire già raggiunti i 30 anni di età. Il meccanismo della morte neuronale è, ovviamente, più accentuato in caso di patologie neurodegenerative, quali il Morbo di Parkinson e l’Alzheimer.

Un’altra delle 10 cose sorprendenti che proprio non sai sul corpo umano è che le donne bionde hanno i capelli più sottili. Ma hanno più capelli rispetto alle castane ed alle donne con i capelli neri.

Il nostro cervello, in stato di veglia, genera una potenza che è pari a ben 23 watt. Ovverosia una potenza che è più che sufficiente per accendere, prima, e per alimentare, poi, una lampadina.

Dalla sorprendente lunghezza dei vasi sanguigni alla cornea che ne è del tutto priva

Tra le 10 cose sorprendenti che proprio non sai sul corpo umano è anche il fatto che la lunghezza dei vasi sanguigni sono presenti nel nostro cervello è pari a circa 600 chilometri.

L’appendice del nostro intestino, che spesso si infiamma e che bisogna togliere, potrebbe essere un retaggio dell’antico passato. Quando l’uomo si nutriva alla stregua degli animali erbivori.

Pure il dente del giudizio sembra essere un retaggio del passato. Quando l’uomo si nutriva non solo di cibi non cotti, ma pure alquanto difficili da masticare. Ecco, dunque, svelata una delle 10 cose sorprendenti che proprio non sai sul corpo umano.

Rispetto agli adulti, i bambini presentano molte più ossa.

La cornea è un tessuto del nostro corpo che risulta essere privo di vasi sanguigni. Altrimenti non sarebbe in grado di svolgere la sua funzione, e cioè permettere il passaggio della luce verso le strutture interne dei nostri occhi.