La parmigiana di zucchine è un piatto unico ideale per la bella stagione in quanto può essere preparata con anticipo e senza la necessità di passare ore vicino ai caldi fornelli.

La sua ricetta originale vede come protagoniste le melanzane fritte, sugo di pomodoro, basilico e mozzarella. Un piatto semplice ma che può essere considerato unico, da consumare in compagnia di amici per una cena veloce ma gustosa o ideale per un picnic fuori porta. Inoltre può essere considerata come antipasto oppure come contorno e preparata in diversi modi: fritta, con verdure grigliata, con o senza besciamella, al pomodoro o bianca, in versione originale o light.

Eccezionali segreti per una parmigiana di zucchine gustosissima e senza frittura velocissima da preparare

La parmigiana la si può realizzare anche sostituendo le melanzane con le zucchine che le conferiscono un gusto particolarmente delicato ma altrettanto sublime. Le zucchine posso essere fritte oppure utilizzate anche crude, o al forno. Una versione più leggera e che apporta meno calorie soprattutto se le zucchine non vengono fritte. Infatti, ecco una gustosissima parmigiana di zucchine in versione estiva che conquisterà anche l’ospite più difficile.

Quando decidiamo di preparare tale prelibatezza è importante evitare di commettere piccoli ma eclatanti errori. Vediamo quali.

La prima scelta importante ricade sulla qualità delle zucchine infatti meglio preferire la qualità lunga e scura.

Un altro errore comune è nella scelta della mozzarella, in quanto troppo ricca di siero. L’ideale infatti sarebbe di utilizzare un fior di latte o una scamorza. Per rendere la preparazione più gustosa invece si può optare per la sostituzione del formaggio con un formaggio come il caciocavallo o come il pecorino.

Se il nostro intento, invece, è poi quello di cucinare una ricetta light, ma molto simile all’originale, possiamo decidere di utilizzare le zucchine impanate al forno. Basterà semplicemente tagliare le zucchine a fettine e con un pennello cospargerle di olio, passarle successivamente nel pangrattato e infornarle per una decina di minuti.

Consigli

La parmigiana si conserva in frigo per non più di 2 giorni, ma una volta cotta essa può essere anche congelata.

Se si utilizza la passata di pomodoro il consiglio è quello di cuocerlo prima per dieci minuti in padella.

Dunque ecco gli eccezionali segreti per una parmigiana di zucchine gustosissima e senza frittura velocissima da preparare.