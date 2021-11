Ci sino titoli a Piazza Affari che possono essere comprati in qualunque momento e si ha la certezza che nel lungo periodo si guadagnerà. Terna è uno di questi. Un investimento sul titolo della durata di 10 anni, infatti, ha una probabilità del 100% che abbia una performance positiva. Il rendimento atteso medio è del 98% (rendimento medio annuo del 9,8%). Questo è il risultato ottenuto dal nostro Ufficio Studi. Inoltre, storicamente il rendimento del dividendo di Terna è sempre stato superiore al 4%.

La convenienza, poi, aumenta quando si genera un eccezionale segnale di acquisto per il titolo Terna che potrebbe partire per un rialzo di oltre il 60%.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni, supportate anche da un segnale dello Swing Indicator, hanno chiuso la settimana oltre il primo ostacolo (6,665 euro) lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 7,656 euro. Il livello più importante da monitorare, però, si trova in area 7,03 euro. Questo livello di prezzo, infatti, già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. La sua rottura in chiusura di settimana, quindi, darebbe un forte segnale rialzista. In questo caso non ci sarebbero più ostacoli lungo il percorso rialzista. Inoltre si rafforzerebbe lo scenario che vede obiettivi in area 9,266 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e in area 10,88 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Ecco, quindi, l’eccezionale segnale di acquisto per il titolo Terna che potrebbe partire per un rialzo di oltre il 60%.

Cosa potrebbe accadere, invece, se settimana prossima la rottura rialzista non dovesse essere confermata? In questo caso ci sarebbero elevate probabilità di rivedere il titolo in area 5/5,5 euro.

Secondo gli analisti che coprono Terna il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Eccezionale segnale di acquisto per il titolo Terna che potrebbe partire per un rialzo di oltre il 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 5 novembre a 6,678 euro in ribasso dello 0,18% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Cascata di denaro su Piazza Affari e la Borsa si lancia verso il rally prenatalizio