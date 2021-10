Sarà il nuovo colore dell’ombretto più usato. E se vogliamo precedere la tendenza che esploderà, possiamo già usarlo. È veramente eccezionale questo colore sugli occhi che dona luce e splendore visto nelle ultime fashion week, soprattutto a Parigi.

L’uso dell’ombretto sta lentamente scomparendo

Sono poche le persone che usano spesso l’ombretto. I motivi possono essere vari, dal semplice fatto che la mattina spesso si ha poco tempo, oppure c’è chi non ama impiastricciarsi il volto o ancora chi non ha trovato il colore che renda giustizia al proprio incarnato. Perché sì, ci sono spesso delle tonalità di colore che spengono il volto, oppure non stanno bene con il colore della pelle. Stessa cosa vale con i colori che si indossano sui capi d’abbigliamento. E qui entrerebbe in gioco l’armocromia. Infatti a seconda del colore della nostra pelle, del colore dei nostri occhi e capelli, ci sono delle tonalità di colorazione che sono in grado di esaltare la nostra persona.

Dunque è un colore che possiamo racchiudere nella scala dei rosa. Stiamo parlando del color pesca. Questo colore sta bene veramente a tutte. Si può mettere sia delicato sia leggermente strong, che quindi assume un pochino le tonalità del bronzo chiaro. Poi possiamo renderlo ancora più particolare: infatti possiamo scegliere quello opaco, oppure quello luminoso. Insomma il colore pesca ha mille modi per essere usato. Da quello delicato a quello strong: vediamo un pochino i prodotti che ci sono in commercio.

Quelli color pesca in commercio

Partiamo da chi lo ha usato in passerella. Infatti Chanel nella sua sfilata di Parigi ha scelto di truccare le modelle con un ombretto color pesca. Ombretto che poi varia di tonalità arrivando fino al rosso/ruggine. Chanel ha usato le polveri dalla palette “Les 4 Ombres 354 Warm Memorie”.

Charlotte Tilbury ha una palette, la “Easy eye palette Charlotte Dartling”, di 6 ombretti nelle tonalità bronzo, rosa, terracotta e marrone. Fenty Beauty ha la “Snap shadows true neutrals”, una palette di ombretti portatile che racchiude 6 tonalità ricche e sfumabili in una gamma di finish opache o brillanti.

Holika Holika invece ha una palette di 12 colori chiamata proprio “Nature peach”. Ed ecco allora alcune valide proposte di palette ombretti color pesca. Spesso è possibile anche unire più colori e creare una tonalità unica.

