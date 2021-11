Occhi languidi, lingua penzoloni e dolcezza da vendere. Il cane è il miglior amico dell’uomo. La sua capacità di adattarsi, lo rende un perfetto compagno di avventure anche nelle situazioni più impensate. Oggi esistono più di 400 razze canine. Alcune sono davvero poco conosciute. Per esempio, queste sono le razze canine più strane e rare al mondo per avere un cucciolo molto particolare.

Ma se abbiamo deciso di prendere un cucciolo, la prima cosa da fare è valutare il nostro stile di vita. Esistono cani difficili da addestrare. Altri, invece, sono stati selezionati per lavorare e hanno tantissime energie da spendere. Cani di questo tipo non amano vivere in appartamento. Sicuramente ogni cane è un individuo con la sua personalità. Tuttavia, quando si cerca un cane per la famiglia, è preferibile farsi consigliare. A maggior ragione se si vive in una metropoli e la nostra casa è un piccolo appartamento di poche stanze.

Eccezionale questa razza di cane educata e silenziosa perfetta per la vita cittadina in appartamento

In generale consideriamo adatti a vivere in appartamento i cani di piccola taglia. Ma siamo proprio sicuri che sia così? A famiglie come quella dei Terrier appartengono razze da lavoro super energiche e instancabili. Basta provare a tenere un fox terrier o un jack russel chiusi tutto il giorno in appartamento.

Quindi la regola della taglia non sempre è valida o corrisponde a realtà. Esiste una razza che più di ogni altra di addice alla vita cittadina. Non è né piccola, né media né grande ma tutte e tre. Infatti, lo standard di razza prevede più varietà e dimensioni. Scopriamo insieme di quale delle 400 si tratta.

Il più veloce e tranquillo amico dell’uomo

All’apparenza è un cane altezzoso e molto fragile. Ma in realtà, il levriero è un cane pieno di coraggio che riesce a conquistare chiunque. Probabilmente, un predecessore della razza è l’antichissimo cane egizio che aiutava i faraoni nella caccia. Da loro si sono sviluppare più varietà di levriero. Ecco che nascono il Saluki persiano, l’Azawakh nordafricano, il russo Borzoi e il gigantesco Wolfhound. Poi ci sono i piccoli Whippet (il cane più veloce al mondo) o il levriero italiano.

Difficile non essere sorpresi dal carattere dei levrieri. Tutte le varietà sono miti, silenziosi (non abbaiano che in occasioni rare), intelligenti e soprattutto sensibili. Questa dote li rende capaci di adattarsi a qualsiasi situazione o ambiente nuovo che gli capiti. Se lasciato solo per molte ore riesce a restare calmo. Ecco perché è eccezionale questa razza di cane educata e silenziosa perfetta per la vita cittadina in appartamento. Nonostante siano ancora oggi utilizzati per le corse, i levrieri sono da sempre i cani da compagnia dell’aristocrazia. Infatti si annoverano tra le razze più eleganti e raffinate.