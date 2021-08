Per Terna la probabilità che un investimento della durata di 10 anni abbia una performance positiva è pari al 100% con un rendimento medio del 98% (rendimento medio annuo del 9,8%). Questo è il risultato ottenuto dal nostro Ufficio Studi. Inoltre, storicamente il rendimento del dividendo di Terna è sempre stato superiore al 4%.

Con il ribasso del 6,64% cui abbiamo assistito settimana scorsa, quindi, si è venuta a creare un’eccezionale occasione di acquisto per un titolo azionario che non ha mai tradito i suoi azionisti.

Come si vede dal grafico la settimana appena conclusasi ha visto un profondo ribasso che ha portato alla rottura del primo ostacolo in area 6,9 euro. A questo punto un ribasso fino al I obiettivo di prezzo in area 6,416 euro è molto probabile. Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso viste le enormi potenzialità di Terna nel lungo periodo.

Per chi, invece, non ama gli investimenti di lungo periodo, lo stop all’operazione di acquisto in area 6,416 euro andrebbe fatto scattare nel caso di una chiusura settimanale inferiore al livello stesso. In questo caso le quotazioni potrebbero continuare a scendere verso gli obiettivi in area 5,59 euro, prima, e 4,78 euro, poi.

Ovviamente l’immediato recupero di area 7,04 euro farebbe subito ripartire il rialzo verso il III obiettivo di prezzo in area 7,83 euro.

Dal punto di vista del core business l’azienda è molto ben messa. Terna, infatti, ha archiviato i primi sei mesi dell’anno con un utile netto di gruppo a 384,6 milioni di euro, in crescita dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e ricavi a 1,258 miliardi di euro (+6,4%). L’Ebitda, invece, è salito a 910,5 milioni di euro (+3,9%).

Ricordiamo che i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia.

Secondo gli analisti che coprono Terna il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Eccezionale occasione di acquisto per un titolo azionario che non ha mai tradito i suoi azionisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 19 luglio a 6,43 euro in ribasso del 2,61% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Le prossime sedute sul Ftse Mib Future ci diranno se area 34.500 è un obiettivo raggiungibile a breve