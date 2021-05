Il Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio contiene importanti novità sul fronte lavoro e sulle indennità ai lavoratori disoccupati. Prevista un’eccezionale novità per la Naspi INPS perché non subirà riduzione per tutto il 2021 ma la stangata arriva nel 2022 con il recupero. Infatti, il Decreto prevede che la NASPI 2021 non subirà la riduzione del 3% dopo il quarto mese di fruizione. Quindi, i disoccupati che percepiscono la NASPI per quest’anno non avranno nessun taglio dell’assegno. Ma, in effetti non si tratta di nessun bonus, perché poi l’INPS si riprenderà il dovuto dal primo gennaio 2022. Vediamo come sarà applicata la riduzione e il differimento nel 2022. Ricordiamo che la Naspi è l’acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.

Il pacchetto lavoro incluso nel Decreto Sostegni bis prevede agevolazioni anche per i disoccupati che percepiscono la disoccupazione indennizzata (NASPI). Nello specifico prevede che:

a) alla data dell’entrata del Decreto Legge Sostegni (data pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) fino al 31 dicembre 2021, l’assegno NASPI percepito, non subirà riduzioni dal quarto mese;

b) dal primo gennaio 2022 l’importo dell’assegno NASPI percepito subirà una riduzione considerando i mesi di sospensione in cui la riduzione non è operata.

Inoltre, quest’agevolazione si aggiunge al precedente decreto che ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione. In particolare, solo per l’anno 2021 ha eliminato le trenta giornate richieste di lavoro effettivo svolto nei dodici mesi precedenti alla cessazione di lavoro. Eliminando questo requisito, limitatamente al 2021, la platea dei beneficiari si è ampliata dando la possibilità a molti lavoratori di accedere alla prestazione.

Riepilogando, quest’anno l’assegno NASPI non subisce decurtazioni ma sono solo sospese, perché saranno recuperate nel 2022.

L’accredito della NASPI su conto corrente, ogni mese è basato su un calendario preciso, di solito dal 9 al 15 di ogni mese.