Fino a qualche anno fa era di moda avere sopracciglia fini a coda di rondine. Erano estenuanti le sedute con la pinzetta per eliminare le sopracciglia sgradite che oltrepassavano la fine linea delineata sopra alla palpebra.

Ora si predilige la tendenza opposta: ciglia folte, naturali e spesse. Certo, non devono diventare un antiestetico monosopracciglio! Se i nostri poveri bulbi piliferi sono ormai indeboliti da rasoi, pinzette e cerette possiamo rinforzarli così.

L'eccezionale e definitivo rimedio naturale per avere sopracciglia folte alla Zendaya in pochi giorni

La protagonista degli Oscar 2021, l’attrice Zendaya ha solcato il red carpet con uno splendido abito giallo canarino sfoggiando capelli sciolti e indomite sopracciglia folte.

Per avere delle sopracciglia possiamo affidarci a madre natura oppure a pratiche più complesse. Come il “microblanding”, il tatuaggio di sopracciglia.

Ci sono, però, dei rimedi naturali, efficaci e rapidi per far ricrescere le sopracciglia forti e vigorose.

Il rimedio si ottiene dai semi di olio di fieno greco che sono fonte preziosa di niacina o acido nicotinico. Quest’ultimo va a ricostruire i follicoli piliferi.

Prepariamo il composto miracoloso

Sciogliamo a bagnomaria 2 cucchiai di polvere di fieno greco in mezza tazzina di olio extravergine d’oliva.

La polvere di semi di fieno greco si trova in erboristeria o nei negozio di cibi biologici.

Lasciamo che il composto diventi omogeneo (quindici minuti almeno) e filtriamolo.

L’unione delle vitamine A ed E contenute nell’olio evo e della niacina dei semi di fieno greco è una soluzione potente per la ricrescita delle sopracciglia.

Una volta raffreddato, mettiamo il composto in un piccolo contenitore in vetro dotato di contatore. Prima di utilizzarlo sul viso, proviamo una piccola quantità sul braccio per vedere eventuali reazioni allergiche.

A questo punto mettiamo delle gocce sulle sopracciglia e massaggiamo delicatamente.

Conservare il composto il frigorifero al massimo fino al giorno successivo.

Ecco svelato l’eccezionale e definitivo rimedio naturale per avere sopracciglia folte alla Zendaya in pochi giorni.