Tutti hanno dovuto cambiare le proprie abitudini di vita a causa della pandemia di Covid 19. Tutti, nessuno escluso. Tanti, oltre a questo, hanno dovuto cambiare anche le proprie abitudini lavorative.

Uffici, scrivanie, pausa pranzo coi colleghi: tutto è stato sostituito in blocco dal famigerato smart working.

È successo gradualmente ma ora è la forma di lavoro più utilizzata. Questo ha fatto sì che la tecnologia diventasse la nostra finestra sul mondo. Quindi, smartphone e Pc alla mano e si parte a lavorare. Anzi, per la precisione solo lo smartphone sta in mano. Il Pc è tenuto solitamente sulla scrivania o, capita spesso e negarlo non vale, sulle gambe.

Ma siamo sicuri che quest’abitudine non sia pericolosa? È vero che usare il Pc sulle gambe è dannosissimo per la salute?

Infertilità

Una delle voci più rilevanti su questo tema è quella del professore Yefim Sheynkin dell’Università di New York. L’allarme lanciato da Sheynkin è che tenere il Pc sulle gambe per un periodo prolungato aumenterebbe la temperatura dello scroto, compromettendo l’attività e la qualità degli spermatozoi. Sono stati condotti altri studi in merito, ma non ci sono ancora conferme certe.

Problemi alla schiena

Tenere il Pc sulle gambe costringe chiunque ad assumere una postura sbagliata. Il corpo è naturalmente proteso in avanti verso il Pc. Questa postura sbagliata, se assunta a lungo, può causare la cifosi, ovvero una curvatura della colonna vertebrale. Il computer andrebbe sempre utilizzato con l’ausilio di un supporto che permetta di mantenere una posizione dritta e rilassata di spalle e collo.

Problemi alla pelle: la sindrome da tostapane

Il caso limite è stato descritto dalla rivista americana Pediatrics. Un ragazzino si è presentato dal dottore dopo che ha notato sulla sua gamba sinistra alcune macchie strane. Il ragazzo aveva passato gli ultimi mesi a giocare al Pc, tenendo lo stesso sulle gambe.

Aveva avvertito un po’ di calore sulla gamba, ma non ci aveva dato peso e aveva continuato a portare avanti le sue abitudini. Il risultato è stata la comparsa di queste macchie permanenti sulla pelle, una reazione molto simile a quella causata da un’esposizione prolungata ai raggi solari. Senza contare i danni che la luce del Pc provoca alla pelle di viso e décolleté.

Quindi è vero che usare il Pc sulle gambe è dannosissimo per la salute? La risposta è evidentemente sì. Anche quando questa pandemia sarà un lontano ricordo – perché succederà prima o poi – tenere a mente questi rischi potrà aiutare a prevenire malattie e disfunzioni. Ogni innovazione porta con sé dei pro e dei contro e la conoscenza è sempre la migliore arma per difendersi e preservarsi.