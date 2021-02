A molti di noi capita spesso di riflettere sull’autenticità delle banconote nel nostro portafoglio. Soprattutto se mentre stiamo facendo la spesa le nostre banconote vengono controllate con un apposito apparecchio per confermarne l’autenticità. Cosa succederebbe se le banconote risultassero false? Questa preoccupazione ha portato molti a cercare un metodo fai-da-te per scoprire le banconote false senza utilizzare metodi tecnologici. Una delle idee più diffuse è che si possa riconoscere una banconota falsa semplicemente sfregandola su un foglio di carta. Se la banconota macchia la carta, allora sarebbe vera. Se invece la banconota non perde colore, allora si tratterebbe di un falso. Ma sarà vero? Vedremo infatti in questo articolo se è vero che per riconoscere una banconota falsa basta sfregarla su un foglio di carta.

Si dice che basti sfregare una banconota su un foglio per scoprire se è falsa

Come tutti sappiamo, negli anni i falsari sono diventati sempre più bravi a imitare le banconote vere, ed è estremamente difficile riconoscerle ad occhio nudo, soprattutto se non siamo degli esperti. Ed è per questo che si sono diffusi innumerevoli metodi, trucchi e consigli che dovrebbero rivelare immediatamente se una banconota è vera o falsa, tra cui l’idea che basti sfregarla su un foglio.

Ma è vero che per riconoscere una banconota falsa basta sfregarla su un foglio di carta?

Purtroppo non è così semplice

Purtroppo non è vero che basta sfregare una banconota su un foglio di carta per capire se si tratta di soldi veri oppure contraffatti. L’unico modo per capire se una banconota è vera o falsa è quella di esaminarla con attenzione.

Non è garantito che se una banconota perde colore sfregandola su un foglio di carta, si tratti di una banconota vera. Né che questo sia prova di contraffazione.

Per riconoscere una banconota vera occorre osservarne la filigrana, il colore, il modo in cui riflette la luce e, ovviamente, il dettaglio specifico dei disegni riprodotti sulla banconota. Quello che è certo, però, è che sia le banconote false che quelle vere sono un ricettacolo di batteri e virus. Proprio così: i soldi possono farci ammalare, quello che si nasconde sulle banconote ci farà inorridire.