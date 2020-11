Paese che vai, usanza che trovi, e questo discorso vale anche per le mance. Ogni volta che usciamo dall’Italia e andiamo al ristorante non sappiamo mai come doverci comportare.

Ogni Paese, infatti, ha le sue abitudini nel campo delle mance. Ci sono luoghi in cui non è da lasciare, altri in cui è una consuetudine consolidata. E altri, ancora, in cui verrà automaticamente aggiunta già sullo scontrino. Tornati a casa, però, a molti salgono dei dubbi anche sulle abitudini nostrane. È vero che in Italia non dobbiamo dare la mancia al ristorante?

La mancia in Italia

Soprattutto negli ultimi anni non è raro trovare alla cassa di bar o ristoranti barattoli per le mance riservate ai camerieri. Solitamente la mancia è una piccola somma di denaro extra lasciata a chi ci ha serviti come ringraziamento. In alcuni Paesi, questa serve a coprire il costo del servizio, che però da noi è già incluso nel coperto. La mancia in Italia non è, quindi, un’abitudine consolidata.

Secondo il Contratto del Collettivo Nazionale del Turismo, inoltre, è vietato per i lavoratori farne richiesta espressamente. Sta quindi al commensale decidere liberamente se lasciare qualche moneta in più se il servizio è stato buono.

Quindi, è vero che in Italia non dobbiamo dare la mancia al ristorante? Sì, non siamo obbligati a farlo, ma c’è chi vuole, comunque, lasciare qualche moneta al personale.

Questione di cortesia

In tempi di crisi economica come questi, la mancia può essere vista come un aiuto al personale di servizio. Spesso, infatti, camerieri e facchini sono giovani alle prime armi i cui stipendi non sono altissimi. Ciò, tuttavia, non significa che la mancia deve sostituirsi al loro stipendio, ma può essere un atto di cortesia e di riconoscenza. Chi vuole lasciare la mancia può farlo in diversi modi.

Siccome in Italia è abitudine diffusa pagare alla cassa, e i commensali non sono sempre seguiti dallo stesso cameriere, è difficile lasciare la mancia a una persona in particolare.

È però possibile lasciare qualche monetina nei barattoli appositi presenti sui banconi. In alternativa chi paga seduto al tavolo può lasciare qualche moneta vicino ai piatti. L’ammontare della mancia è a discrezione del cliente. Solitamente parte da un minimo del 10% sul conto totale.