È vero che il nero snellisce? E se sì, perché? È una regola che conoscono quasi tutti, quella di scegliere abiti neri per apparire più magri.

Se di certo non si può sindacare su gusti personali e scelte di stile, possiamo invece disquisire sulla veridicità di questa convinzione diffusa. Potremmo altresì dare una spiegazione oggettiva del fenomeno e scoprire come sfruttare a nostro favore l’effetto ottico dei colori e dei tessuti.

Come i nostri occhi percepiscono le forme

La differenza tra l’effetto di un vestito chiaro e un vestito scuro sui contorni del corpo è dovuta al funzionamento della nostra vista. I nostri occhi percepiscono le forme in base alle tonalità, ai colori e alle ombre. Ogni contorno è reso più evidente dall’ombra che crea.

È vero che il nero snellisce? È vero che un tessuto nero rende le ombre pressoché invisibili.

Anche le pieghe di solito sono infatti meno visibili su un capo nero, rispetto a uno bianco. Questo perché sul nero non noteremo le ombre che le pieghe creano. Perciò è più difficile “afferrare” il contorno di un fianco o di un sedere, ad esempio, e l’effetto sarà generalmente di appiattimento.

Quindi i colori chiari sono da evitare?

Non ce n’è motivo. La nostra fisicità o carnagione potrebbe essere esaltata da colori chiari oppure scuri. Brillanti oppure smorzati, intensi o pastello. Oltre alle caratteristiche dell’aspetto fisico o del colorito, nella scelta interviene il nostro gusto personale.

Conoscere certi trucchi ci dà semplicemente la libertà di giocare con gli effetti ottici.

È vero che il nero snellisce? Come sfruttarlo a nostro favore?

Non necessariamente il tessuto deve essere nero per ottenere un effetto snellente o di “appiattimento”. Anche un altro colore scuro andrà bene. Meglio ancora se il tessuto è opaco e non lucido. Viceversa sappiamo che per mettere qualcosa in risalto, potremmo optare per un colore più chiaro ed un tessuto che crei giochi di luce.

E per quanto riguarda le fantasie?

I disegni, i colori e le linee potrebbero creare effetti ottici che in qualche modo “distorcano” i contorni reali del corpo. Dipende dalle tinte e da come le linee sono posizionate. Per usare l’effetto delle fantasie ai fini di slanciare la figura, possiamo scegliere ad esempio le linee verticali. Per allargarla, o dilatare tatticamente una specifica porzione del corpo, potremo invece indossare linee orizzontali. Si tratta solo di illusioni ottiche, ma può essere utile saperlo per scegliere un capo che ci faccia sentire maggiormente a nostro agio.