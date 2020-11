Questo detto popolare, che esiste da sempre, ci ha convinti del fatto che assumere caffè ci liberi dai comuni e, per alcuni, quotidiani mal di testa.

Ma che cos’è il mal di testa?

C’è un’importante differenza tra gli effetti che il caffè può avere sull’emicrania e sulla cefalea muscolo tensiva, meglio conosciuta come il comune “mal di testa”.

Quindi è vero che il caffè allevia il mal di testa? Ecco la risposta.

La spiegazione scientifica

La caffeina ha un potente effetto vasocostrittore, cioè è in grado di costringere i vasi sanguigni.

È perciò in grado, come si pensa, di alleviare il dolore dato dall’emicrania che è descritta come un disturbo di tipo neurovascolare.

L’emicrania è una patologia molto spesso genetica, caratterizzata da un’anomala funzione dei neuroni del dolore.

Per quanto riguarda invece, la cefalea muscolo tensiva, il “comune mal di testa”, il caffè e la caffeina, hanno l’effetto opposto.

La cefalea, deriva da uno sregolato stile di vita, cattiva alimentazione e poco riposo.

Assumere caffè in queste condizioni, è ampiamente sconsigliato, perché potrebbe causare il potenziamento di tale condizione.

Nel caso del “comune mal di testa” è consigliato l’utilizzo della camomilla. Possono andar bene anche delle tisane rilassanti.

Dipendenza da caffè

La dipendenza da caffè, rimane una tra le più comuni dipendenze in Italia.

Il culto del caffè, ci ha reso, consumatori incalliti.

È difficile conoscere qualcuno nel nostro Paese che non beva caffè.

Il caffè ci dà la scusa per incontrarci con gli amici, per prenderci una pausa dalla vita quotidiana, per ritagliarci un momento tutto nostro.

Chi rinuncerebbe a tutto questo?

Molti però non sanno, che la vera dipendenza da caffè è di natura fisica.

Perciò è vero che il caffè allevia il mal di testa?

L’interruzione del consumo, ovviamente se se ne fa abuso, può provocare importanti mal di testa, fiacca, attacchi di sonno e nausea.

Il malessere provocato dall’improvvisa interruzione di questa abitudine, potrebbe essere esso stesso la causa di questo stato fisiologico.