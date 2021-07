Durante le giornate estive più torride, molti di noi le tentano tutte per trovare un po’ di refrigerio. E la prima regola ci sembra quella di indossare vestiti meno coprenti possibile, in modo da far respirare meglio la pelle. Ma questa non è necessariamente l’idea migliore. Molti non ci pensano, ma in realtà pantaloni, maglie e vestiti lunghi possono mantenerci freschi anche nelle giornate più calde. Se sappiamo seguire alcune semplici regole per vestirci nella maniera più intelligente in modo da sfuggire al caldo. Non è difficile sfruttare la fisica per sconfiggere afa e sole cocente, basta prestare attenzione a poche regole, vediamo quali.

È vero che i vestiti lunghi ci possono mantenere più freschi, ecco come

Molti di noi hanno osservato che nei paesi dove fa più caldo, l’abbigliamento tradizionale propone spesso dei vestiti lunghi e pesanti, al contrario di quello che potremmo aspettarci. L’esempio più eclatante sono le popolazioni del Sahara, che indossano capi lunghi e coprenti. Ma perché lo fanno? In realtà i vestiti lunghi possono essere più utili di quelli corti per combattere il caldo. È vero che i vestiti lunghi ci possono mantenere più freschi, ecco come. Le parole d’ordine sono due: materiale e aderenza. Vediamo perché.

Vestiti del materiale corretto, e non aderenti

Ovviamente vogliamo indossare vestiti fatti di stoffe che ‘respirano’. Primo fra tutti il lino, ma anche il cotone. Assolutamente no a tessuti sintetici, che non permetteranno al sudore di evaporare. Il lino invece, assorbe l’umidità in eccesso sulla pelle permettendole di evaporare, e quindi rinfrescandoci. La seconda regola è di non indossare vestiti troppo aderenti. Vogliamo che l’aria possa passare per creare delle piacevoli correnti fresche tra la nostra pelle e i vestiti, in modo da donarci refrigerio. Se sapremo sfruttare questi due semplici principi, potremo mantenerci freschi anche in estate con zero sforzo.

Ma indossare i capi giusti può anche aiutarci a difenderci dal nemico numero 1 dell’estate: le zanzare. Sono questi i colori migliori da indossare per non attirare le zanzare e trascorrere la serata senza punture.