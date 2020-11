Come in molti sanno, i nostri animali domestici hanno spesso comportamenti poco comprensibili all’uomo. Spesso ci fanno ridere, altre volte ci fanno allarmare. Erroneamente si pensa spesso che i gatti non siano in grado di affezionarsi ai loro padroni e che ci vedano come coinquilini con cui condividere la casa.

Come dimostrano affetto

In realtà il gatto riconosce nell’uomo un punto di riferimento. Ce ne accorgeremo osservando attentamente tutti i suoi movimenti. Ciò che per noi corrisponde al bacio per dimostrare affetto, per loro equivale a guardarci sbattendo gli occhi. Per farci capire che ha scelto il suo padrone, miagolerà per richiamare la sua attenzione e lo seguirà mantenendo la coda alta.

Quando li vedremo dormire nel nostro letto, capiremo che accanto a noi si sente al sicuro.

I gesti incompresi

Molto spesso però, i nostri gatti potrebbero non sempre comprendere il fine di alcuni nostri gesti. Non è difficile percepire quando al nostro gatto qualcosa non piace. In queste situazioni, di solito si difendono soffiando o allontanandosi. Ma quindi è vero che i gatti non amano essere baciati? Ecco svelata la risposta.

Purtroppo non è una leggenda. I gatti non amano i baci e spesso ce lo dimostrano non ricambiando l’affetto.

L’uomo ha sicuramente modi completamente diversi dall’animale nel dimostrare amore e protezione e il gatto sembra spesso non percepirlo.

Siamo fortunati però quando il nostro micio domestico, riesce a tollerare i nostri gesti di amore senza allontanarsi.

È importante imparare a comportarsi con i propri animali domestici e accettare i loro comportamenti schivi nei nostri confronti.

Costringerli ad accettare le nostre manifestazioni di affetto potrebbe portare solo a situazioni poco piacevoli.

È fondamentale anche insegnare ai nostri bambini come comportarsi con i nostri piccoli amici domestici per evitare che diventino pericolosi. Perciò è vero che i gatti non amano essere baciati. Ecco svelata la risposta.