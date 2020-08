L’aspetto fisico è importante. Non è tutto ovviamente, ma in qualche modo incide sulle nostre vite. Dunque ogni volta, prima di uscire, ci guardiamo allo specchio. Aggiustiamo i vestiti, magari i capelli e poi via, pronti per un incontro. Ma quella che vediamo allo specchio è la nostra vera immagine? Insomma, siamo davvero come ci vediamo? A volte capita di guardare delle nostre foto e pensare che la nostra immagine sia diversa da quella che vediamo riflessa. Cerchiamo di analizzare più nel dettaglio la questione. È vero che allo specchio ci vediamo più belli? Ecco come stanno le cose.

La scienza ci spiega la verità

L’Università del New South Wales ha portato avanti una ricerca su questo tema. I ricercatori hanno messo a confronto l’immagine che noi vediamo nello specchio con quella ritratta nelle foto. Per portare avanti questi studi, sono stati presi a campione centinaia di studenti. Il risultato è stato sorprendente. Apparentemente, nessun partecipante aveva una chiara idea del proprio aspetto fisico reale. Questo perché l’immagine allo specchio non è del tutto veritiera.

La continua esposizione che subiamo a questa immagine capovolta, infatti, non ci fa avere una percezione corretta della realtà.

Quindi, sì, è vero che allo specchio ci vediamo più belli. Gli psicologi e gli scienziati affermano questa teoria con fervore. La scienza spiega che siamo talmente abituati a questo riflesso distorto, da perdere il senso della realtà. Dunque, a volte, non ci riconosciamo neanche nelle foto. Ma quelle sono più simili al nostro aspetto reale!

La stessa cosa accade con la voce, cosa di cui spesso ci rendiano conto. Siamo talmente abituati a quella che sentiamo nella nostra testa, da non riconoscere quella registrata. Insomma, davvero incredibile. E voi, lo sapevate già?