E’ verde, digitale e snello: è il portafoglio per tutte le stagioni. Cosa c’è di meglio che investire in maniera responsabile, sui titoli azionari ed obbligazionari più di moda e facendolo con società di piccola e media capitalizzazione, che ancora devono diventare grandi? Niente, vero? Come fare, però? Proviamo a vedere come e quanto sia verde, digitale e snello il portafoglio per tutte le stagioni.

All’alba della crisi, ormai lo sanno anche i muri e gli asini, si è venduto di tutto. In maniera assolutamente indiscriminata, sono finiti nel tritacarne della paura del coronavirus titoli buoni e meno buoni. Titoli a grande capitalizzazione come quelli a media e piccola. Settori che hanno reali problemi e settori che invece vanno bene da tempo. Quando le nubi del terrore, soprattutto mediaticamente indotto, si sono diradate (ma ci sono volute le riaperture del lockdown, perché ciò avvenisse), si è scoperto che le mani forti non avevano dormito. Anzi.

Il fondo della caduta è stato infatti raggiunto il 23 marzo, in piena crisi (e come poteva non essere così?). Da quel momento, il rialzo è stato impetuoso ed inarrestabile. Ma, come abbiamo spiegato di recente in questo articolo, non sono stati gli investitori istituzionali a comprare. Né il pubblico indistinto, ovviamente. Sono state le stesse mani forti, piene di titoli in positivo da anni, appena venduti con ampi profitti, a ricomprare ciò che avevano venduto in massa il mese precedente. Quindi, adesso, che istituzionali e retailer hanno i soldi per comprare, dove sono e occasioni? In un portafoglio adatto a tutte le stagioni, come detto. Verde, digitale e snello.

Verde perché gli investimenti sostenibili sono il futuro, e lo saranno sempre di più. I criteri ESG non sono più solo sulla bocca di tutti, ma sono in tutti i processi decisionali dei gestori. In diversi casi si tratta ancora di greenwashing , ma sta realmente diventando un’esigenza sentita, soprattutto dagli investitori stessi. Guai a restarne fuori.

Ecco le caratteristiche che avrà il portafoglio del futuro, che sarà adatto a tutte le stagioni. I settori più in auge saranno quelli nominati, così come la tipologia dei titoli azionari che vi saranno coinvolti. Non fateveli sfuggire, e confrontatevi col vostro consulente d’investimento sul come operare, ricordatevelo sempre.