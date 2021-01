L’istruzione può veramente cambiare da una scuola all’altra nel nostro Paese. In alcune scuole la formazione è di più alto livello, in altre si insegnano più lingue e così via

Ma ci sono alcune scuole che sono veramente speciali. Può sembrare, infatti, quasi strano, ma è veramente incredibile quello che imparano i bambini in queste scuole. Scopriamo subito cosa.

I bambini educati

In moltissime scuole il rapporto tra gli insegnanti e gli alunni è cambiato profondamente nel corso del tempo. Fino a venti anni fa, infatti, il maestro era considerato una figura di riferimento sia per il bambino che per il genitore.

Questa figura era sostanzialmente capace di accostarsi a quella genitoriale per permettere una crescita sana e serena del bambino. Al giorno d’oggi tutto questo sembra un ricordo lontano, ma non dappertutto.

Esistono, infatti, delle scuole in cui non solamente il rapporto tra i bambini e le maestre non è cambiato, ma neanche quello tra insegnanti e genitori. Un luogo in cui si educano i bambini a mettere a posto la propria camera e ad aiutare in casa già da piccoli.

E queste caratteristiche non vengono insegnate dai genitori tra le mura domestiche, ma a scuola.

Le scuole dell’Oriente

Purtroppo, queste scuole e questo sistema educativo non si trovano in Italia ma in Giappone, Paese capace di stupire ancora una volta.

Gli insegnanti, infatti, hanno il compito di insegnare ai bambini piccoli, in classi predisposte, come fare le pulizie di casa. Non solo. In questo Paese il bidello, per come lo intendiamo noi, è una figura quasi inesistente.

I bambini, infatti, vengono invitati a prendersi cura della propria classe e a pulirla in maniera autonoma già da piccoli. Infine, il rapporto tra insegnanti e genitori è garantito da una cultura in cui il maestro è rispettato quale pari del genitore.

A tutta quanta la popolazione, infatti, viene insegnato a rispettare i maestri quali depositari della cultura giapponese. Possiamo così dire che è veramente incredibile quello che imparano i bambini in queste scuole.