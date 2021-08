È veramente eccezionale che alcuni alimenti fanno bruciare più calorie di quante ne contengono

Quando mangiamo, ci facciamo sempre il problema del numero di calorie che stiamo ingerendo. Esse servono a produrre energia per il nostro organismo, che iniziamo a consumare già al momento della masticazione e digestione. Naturalmente, ogni alimento ha il suo contenuto di calorie e quindi il processo di utilizzo di esse varia caso per caso. Il processo di “bruciare calorie” si chiama termogenesi ed è più agevole di fronte ad alimenti leggeri e naturali.

A fronte di ciò, dobbiamo sapere che è veramente eccezionale che ci sono alcuni alimenti che fanno bruciare più calorie di quante ne contengono. Ma vediamo quali sono. Anzitutto: cavolfiori e asparagi. I primi sono ideali per la dieta, fornendo all’organismo meno energia di quella necessaria alla loro assimilazione. Essi, inoltre, sono utili a tenere sotto controllo la glicemia, dando un senso di sazietà. In più, grazie all’alto contenuto di fibre, sono un toccasana per la salute intestinale.

Simile funzione assumono gli asparagi, costituiti per la maggior parte d’acqua, contenendo circa 20 calorie, ogni 100 grammi. Anch’essi, forniscono fibre per il buon funzionamento dell’intestino e sono privi di colesterolo e poveri di sodio. Per questa ragione, sono ottimi per combattere la ritenzione idrica. Inoltre, aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Altri alimenti perfetti per la dieta per la ragione anzidetta sono: zucchine, cetrioli e sedano. Essi presentano un apporto calorico bassissimo, avendo un elevato contenuto d’acqua. In particolare, le zucchine presentano proprietà diuretiche, mentre sedano e cetrioli favoriscono il senso di sazietà. Inoltre, i cetrioli, sono anche ricchi di potassio, ferro e calcio, adatti dunque a reintegrare acqua e sali minerali. Questi ultimi, vengono persi naturalmente in estate e sia durante l’attività fisica, tutto l’anno.

Frutta che fa bruciare più calorie di quante ne contiene

In questa categorie rientrano: agrumi, fragole, mele e papaya. Si consideri che i limoni, le arance e i mandarini sono ricchissimi d’acqua e contengono un numero di calorie davvero esiguo. Inoltre, grazie al potassio, aiutano a contrastare la ritenzione idrica e aumentano il senso di sazietà. Poi, le fragole contengono antiossidanti in grado di controllare il livello degli zuccheri del sangue e a prevenire alcune patologie, come il diabete. In questo elenco, un pò più calorica è la papaya, che fornisce 43 calorie ogni 100 grammi.

Anche essa è un’ottima fonte di antiossidanti e come riportato da alcune riviste aiuta a proteggere la salute cardiovascolare. In più riduce il rischio di cancro del colon. Infine, le mele, grazie al loro esiguo contenuto di grassi e sodio, sono ideali per preservare il sistema cardiovascolare. Inoltre, la loro buccia aiuta a ridurre i livelli di colesterolo, zuccheri e insulina nel sangue.