E’ valida la multa con autovelox non segnalato?

Proprio recentemente, la Corte di Cassazione, è tornata sull’argomento della distanza minima tra autovelox e cartello di presegnalazione di esso. Essa ha ribadito come deve essere segnalato un autovelox fisso. L’ordinanza è la n. 20327 del 2018 ed in essa sono indicate talune prescrizioni riguardanti le regole che devono essere rispettate affinchè possa dirsi ben posta una multa con autovelox. Diversamente, le multe potranno essere impugnate ed annullate. Allora si ci chiede: “è valida la multa con autovelox non segnalato?”

Cartello con l’avviso

Le multe per eccesso di velocità fatte con autovelox, tutor o telelaser sono illegittime se manca il preavviso circa il controllo elettronico della velocità. L’avviso è contenuto in un cartello posto sul lato destro della strada, di dimensioni tali da poter essere facilmente leggibile. Diversamente, la multa può essere annullata con ricorso al Prefetto entro 60 giorni, oppure al giudice di pace entro 30. Come anticipato, l’autovelox nascosto non è sempre causa di nullità della multa. Esso lo è solo se costituito dal cartello, non in caso di autovelox apposto sulla pattuglia della Polizia. In quest’ultimo caso, la multa è perfettamente valida.

Distanza minima

Nel rispondere alla iniziale domanda sul se “è valida la multa con autovelox non segnalato?”, diremo certamente che essa non lo è. La sentenza della Cassazione in precedenza enunciata, ha poi spiegato quale deve essere la distanza minima tra il cartello con l’avviso e l’autovelox. Una distanza minima prescritta dalla legge non esiste. Tutto deve essere valutato caso per caso, a seconda della strada e delle condizioni del luogo. La giurisprudenza richiede solo che la predetta distanza sia adeguata, tale cioè da consentire di decelerare in senza dover effettuare manovre improvvise e pericolose. Di conseguenza, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e il punto di rilevamento della velocità, deve essere rapportato allo stato dei luoghi.