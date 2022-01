Scaldarsi davanti al camino di casa propria è una sensazione davvero bellissima. Appena acceso il fuoco, tutti sappiamo quanto la casa diventi immediatamente più calda e accogliente.

Per non parlare di quanto sia bello scaldare le caldarroste, o qualsiasi altra pietanza, sfruttando il calore del fuoco. Per tutti questi motivi, avere un camino nella propria casa avrebbe solo lati positivi, se non fosse per un unico punto a sfavore: la cenere della legna da smaltire.

Se solitamente siamo abituati a spazzare e a gettare la cenere della legna nella spazzatura, potremmo aver fatto un grande errore. Questo, infatti, potrebbe essere l’ingrediente perfetto per ottenere uno sgrassatore davvero efficace, da utilizzare sulla biancheria, sui pavimenti e non solo. Stiamo parlando della lisciva.

È uno spreco gettare la cenere del camino perché è preziosissima per preparare questo sgrassatore naturale davvero efficace

Molti la considerano uno scarto, ma si sbagliano di grosso. La cenere della legna del camino, infatti, può essere riutilizzata in tanti modi diversi. Ad esempio, forse non tutti sanno che può diventare un portentoso fertilizzante gratis per orti e giardini.

Oltre a questo, però, la cenere può trasformarsi anche in un ottimo detergente multiuso, da utilizzare su molte superfici di casa, ovvero la lisciva.

Un detersivo bio ottimo per bucato e pavimenti

La lisciva è una soluzione ottenuta dalla lavorazione della cenere di legna con acqua. È un prodotto davvero molto versatile, sotto diversi aspetti. La lisciva, infatti, può essere utilizzata sulla biancheria, perché ha un grande potere smacchiante e sbiancante.

Il suo effetto smacchiante è ottimo anche su macchie resistenti, come gli aloni di unto. In questo caso basterà versare 2 misurini di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice per notare subito la differenza, ma non è tutto.

La lisciva è un prodotto ottimo anche come sgrassante, che quindi potrà funzionare persino come detergente per la pulizia dei pavimenti.

Sarebbe perfetta anche per i sanitari

Oltre a svolgere tutte queste mansioni, la lisciva può tornare utile come sgrassatore multiuso, da sfruttare anche in bagno. Per utilizzarlo, in questo caso sarà meglio diluire una parte di prodotto con due parti d’acqua, agitando bene il tutto.

Versiamo, poi, il composto in un nebulizzatore, che potremo spruzzare sui sanitari. Poi lasciamolo agire, quindi rimuoviamolo, passando una spugna sulla superficie. Il risultato sarà così splendente che non potremo più farne a meno. Infatti, è uno spreco gettare la cenere del camino perché è preziosissima per preparare questo sgrassatore naturale davvero efficace.