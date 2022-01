I carciofi sono dei buonissimi ortaggi di stagione, molto gustosi ma anche benefici per la nostra salute.

Sappiamo quanto facciano bene al nostro organismo, perché favorirebbero il buon funzionamento dell’intestino, e non solo. Le vitamine e i minerali contenuti nei carciofi aiuterebbero anche il cervello, le ossa e, addirittura, la nostra salute cardiovascolare.

Per questi e per tantissimi altri motivi, i carciofi sono un ottimo alimento da portare sulla nostra tavola. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che non sono facilissimi e velocissimi da pulire, soprattutto quelli con le spine.

Oltretutto, come se non bastasse, spesso non sappiamo esattamente come pulirli e finiamo per buttare molto più scarto del necessario.

Da oggi, però, non succederà più. Scopriremo insieme, infatti, come riutilizzare le foglie esterne dei carciofi per preparare una squisita crema di verdure, che scalderà le serate più fredde del nostro inverno. Ecco come fare.

È uno spreco assurdo buttare gli scarti dei carciofi perché sono preziosi come diamanti per questo motivo

Le foglie più esterne, solitamente, sono quelle più esposte alle temperie. Mostreranno inevitabilmente, quindi, dei segni antiestetici, ma non per questo dovranno diventare degli scarti. L’unica parte che potremo eventualmente scartare saranno i gambi, poiché potrebbero risultare troppo amari.

Dopo aver pulito bene i nostri carciofi, dovremo, quindi, mettere in una bacinella le foglie “scartate”. Ovviamente, elimineremo quelle che ci sembreranno immangiabili, ma conserveremo tutte le altre.

Per prima cosa dovremo lavare molto accuratamente le nostre foglie.

La cottura delle foglie

A questo punto, riempiremo una pentola con un po’ d’acqua, senza superarne la metà. Portiamo a bollore l’acqua, quindi buttiamoci gli scarti del carciofo.

Aggiustiamo il tutto con un po’ di sale e del pepe. Mescoliamo il tutto e lasciamo cuocere per circa 10 minuti.

Spegniamo, quindi, il fuoco e versiamo tutto in un mixer. Frulliamo, fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo e denso.

Attenzione a non dimenticare questo passaggio

A questo punto, dovremo eliminare i filamenti del carciofo dalla nostra crema. Per farlo, andremo a filtrare il tutto con un colino.

Poi verseremo il liquido ottenuto nuovamente nella pentola e lasceremo cuocere per altri minuti. Aggiungiamo anche un altro pizzico di sale, se lo gradiamo.

A parte, prepareremo un soffritto di aglio e cipolla, tritati molto finemente. Lasciamo soffriggere l’aglio e la cipolla con dell’olio per qualche minuto, quindi versiamo il tutto nella crema di carciofi.

Finalmente la ricetta è quasi pronta. Impiattiamo il tutto, versando la nostra crema di verdure in un piatto, quindi aggiungiamo un filo d’olio e degli anacardi sbriciolati per dare ancora più sapore.

Il tocco magico per gustare al meglio la nostra crema

Prepariamo dei crostini caldi da accompagnare alla nostra fantastica crema di carciofi. Scaldiamo, quindi, del pane e condiamolo con un pizzico di sale e dell’olio. Inseriamo i nostri crostini nella crema e godiamoci questo piatto davvero straordinario. Gustando questa ricetta, quindi, capiremo che è uno spreco assurdo buttare gli scarti dei carciofi perché sono preziosi come diamanti per questo motivo.

