La presenza di un cane in casa regala momenti indimenticabili. Si crea un legame particolare che a volte colma anche qualche piccolo vuoto che ci si porta dentro. Ma la presenza di un cane in famiglia rallegra anche la vita dei bambini e fa compagnia agli anziani.

Di razze di cani ce ne sono tante e se si volesse prenderne uno in casa, non ci sarebbe che l’imbarazzo della scelta. Basta seguire alcune regole che ci permettano di portare a casa la razza che meglio fa per noi. Alcune razze di cane sono antichissime, e inoltre sono rimaste identiche a come erano migliaia di anni fa. Proprio per questo si è dato loro il nome di razze “primitive”.

Ci sono poi i cani addestrati a fare la guardia. Nascono così le razze dei Rottweiler, Dobermann, Rhodesian Ridgeback, Pastore tedesco ecc.

Invece, per quanto riguarda l’accudimento delle mandrie, l’uomo addestra i cani pastore. Tra questi il Pastore maremmano, Pastore silano, Pastore del Caucaso, Pastore belga ecc.

Il cane si è specializzato anche nella caccia e nei suoi vari aspetti. Il pointer è il cane che individuava la preda, il bracco quello che abbaiava e guidava la muta verso la preda. Alcuni cani come il Golden Retriever o il Labrador erano specializzati nel riportare la selvaggina al padrone. In particolare questo cane era abile nel riporto degli uccelli e dei pennuti. Forse è per questo che ancora oggi quando vedono un uccello passare accanto alla finestra abbaiano.

È uno dei cani più belli ed eleganti al Mondo ed è agile e gioioso, più del Labrador o del Golden Retriever

La razza dei Golden Retriever a parte le sue doti venatorie, è molto apprezzata come cane di famiglia. Ha un carattere molto socievole e giocherellone. Si propone come la razza ideale per chi ha bambini. Inoltre non è per nulla aggressiva e in casa è abbastanza tranquillo. Certamente essendo un cane da caccia, non è da considerare come un cane da compagnia, come può essere il Carlino. Ha bisogno del suo movimento proprio per le attitudini con cui è nato.

Cugino del Golden Retriever e del Labrador è il Flat Coated Retriever. È uno dei cani più belli ed eleganti che esista. Questa razza si differenzia dal Golden per il suo manto nero e non ondulato. Inoltre, non presenta le frange che ha agli arti anteriori il Golden. Ciò è dovuto dalla selezione del Flat Coated è un po’ diversa da quella del Golden o del Labrador.

La sua struttura anche è meno pesante e più atletica. Anche lui nato come cane da riporto, era il più diffuso in Gran Bretagna prima che la guerra desse poi spazio al Golden. Ha il vantaggio d’essere stato addestrato a non azzannare la preda, ma semplicemente riportarla al cacciatore. Un cane perciò non solo elegante, ma anche gentile e gioiosamente atletico. Un cane bello da vedersi, sprintoso e molto socievole. Un amico per la famiglia sicuramente da riscoprire.