È uno dei cani più belli al Mondo questa razza elegantissima che stupisce tutti per la sua ubbidienza

I cani sono animali da compagnia eccezionali che sanno rallegrarci e distrarci nei momenti più difficili. Chi li ama ma non sa bene quale razza scegliere, potrebbe orientarsi su una che si farà apprezzare per la sua grande intelligenza e capacità di apprendimento.

È l’animale perfetto per chi vuole stupire gli amici o fare colpo per strada. Non a caso è uno dei cani più belli al Mondo e presto scopriremo il perché. Il suo aspetto particolare e la sua eleganza, poi, ne faranno un compagno di vita inseparabile e ben accetto in ogni casa.

Levriero spagnolo

Stiamo parlando del Galgo español, o Levriero spagnolo. L’identikit di questo cane è ben definito e si avvicina alle caratteristiche di un classico levriero, ma con alcune particolarità. Partiamo innanzitutto col dire che presenta una certa somiglianza con lo Sloughi e il cane Greyhound.

Come suggerisce il nome, trae le sue origini dalla penisola iberica e veniva utilizzato in passato come animale da caccia. Di media raggiunge un’altezza al garrese di circa 70 cm, per questo si considera di taglia piuttosto grande.

Da buon levriero, presenta un corpo longilineo e una testa allungata con il muso appuntito. La coda è lunga e stretta e le orecchie di forma triangolare. Il pelo fitto e raso può avere diverse colorazioni; passa dal fulvo al tigrato fino al bringé o nero maculato. Più raramente si presenta in altre sfumature come il cannella, rosso o bianco.

Poche razze possono tenere testa alla classe nel muoversi e comportarsi del Levriero spagnolo. È un cane facile da gestire, in quanto dotato di un carattere tranquillo e a volte riservato. È molto ubbidiente e si lega al padrone in modo indissolubile.

Entra in ottimi rapporti coi membri della famiglia, ma potrebbe essere un pochino sospettoso verso chi non conosce. Preferisce godere di un certo spazio, per cui la vita in appartamento non fa propriamente al suo caso. Ad ogni modo, con un po’ di educazione lo si può abituare anche a stare in luoghi ristretti.

Il Galgo non dovrebbe essere quasi mai aggressivo e non è un cane chiassoso. Quando lo portiamo a passeggio ricordiamoci sempre di tenerlo al guinzaglio. Il suo istinto di animale da caccia potrebbe lanciarlo all’inseguimento improvviso di qualche possibile preda. Non avendo un pelo particolarmente lungo, potrebbe soffrire le temperature rigide, o al contrario quelle afose.