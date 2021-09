Quando ci si deve mettere ai fornelli e preparare da mangiare non sempre abbiamo le idee chiare. Magari siamo rientrati tardi da lavoro e di metterci ad armeggiare in cucina proprio non ci va. Quindi cerchiamo una ricetta pratica e veloce che si può realizzare in poco tempo. Ma capita sempre di non avere gli ingredienti a disposizione e si finisce per ripiegare sulla consegna a domicilio. E spesso si finisce per mangiare cibi poco nutrienti e molto grassi.

È una vera esplosione di gusto questo facilissimo piatto pronto in poco più di mezz’ora

Invece oggi proponiamo una ricetta davvero gustosa e semplice da preparare. Non servono molti ingredienti e soprattutto si può anche essere dei principianti in cucina.

Ingredienti per 4 porzioni

4 fettine per cotoletta di vitello;

250 gr di macinato di vitello;

6 pomodorini secchi;

30 gr di pinoli;

2 spicchi d’aglio;

4 fettine di pancetta;

12 asparagi;

40 ml di brodo;

parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

1 bicchiere di vino bianco;

una manciata di olive;

olio EVO;

rosmarino;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo i pomodorini e le olive e li tritiamo finemente per poi mischiarli al macinato di vitello. Mescoliamo bene e aggiungiamo i pinoli, il parmigiano e aggiustiamo di sale e pepe.

Stendiamo le cotolette che dovranno essere ben appiattite su un tagliere. Creiamo una polpettina con il mix di macinato e posizioniamola al centro di ogni cotoletta. Dopodiché con la pancetta richiudiamo a “saccottino”. Possiamo anche usare dello spago da cucina per fissarlo bene.

In una pentola facciamo rosolare aglio, cipolla e sfumiamo con il vino. Dopodiché aggiungiamo gli involtini e il brodo. Aggiungiamo anche il rametto di rosmarino e lasciamo cuocere per 25 minuti.

A questo punto aggiungiamo gli asparagi precedentemente puliti e lasciamoli cuocere per altri 10 minuti. Facciamo restringere la salsa e sono pronti per essere serviti.

Quindi, è una vera esplosione di gusto questo facilissimo piatto pronto in poco più di mezz’ora. Quando non sappiamo proprio cosa preparare questa ricetta è l’ideale. Si può anche preparare con largo anticipo e surgelare in freezer. In più questi pratici involtini si abbinano benissimo a qualsiasi verdura. Se non vogliamo utilizzare gli asparagi possiamo ad esempio aggiungere i funghi o anche le melanzane.

