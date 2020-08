Continuiamo a monitorare e tradare al rialzo di lungo termine sia l’oro che l’argento da diversi mesi. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto natural gas e rame. Oggi aggiungiamo il palladio. E’ una materia prima da comprare perchè è pronto un nuovo slancio rialzista . Già nel mese di luglio avevamo segnalato come imminente un’esplosione dei prezzi ed essa si è prontamente verificata per poi dare spazio ad un assestamento delle quotazioni.

Cosa attendere da ora in poi? Riteniamo che sia il momento per assistere ad un nuovo allungo. Andiamo a capire e descrivere il perchè di queste nostre attese.

Il palladio ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione in ribasso dello 0,37% a 2.178,80.

Nel corso del 2020 è stato segnato il minimo a 1.343,50 ed il massimo a 2.778. Negli ultimi 4 anni dal minimo di 375,50 il movimento rialzista è stato davvero esplosivo +480,23%.

Quali sono i margini di apprezzamento nel breve e lungo termine?

E’ una materia prima da comprare perchè è pronto un nuovo slancio rialzista

Se andiamo ad osservare il grafico, il minimo toccato nelle ultime 5 settimane è stato in area 2.045. Questo livello rappresenta un importante supporto di medio lungo termine attorno al quale si sono affollati diversi pattern di volumi e prezzi. Proprio da questo livello, a parer nostro dovrebbe essere ripartita una nuova gamba rialzista che dovrebbe avere come obiettivo a 12 mesi l’area di 2.778 e poi 3.100.

Nel lasso di tempo indicato riteniamo quindi probabile un apprezzamento del 27% almeno. Quali sono però le condizioni per mantenere intatto questo trend? La previsione che abbiamo fatto è a 12 mesi e quindi di mese in mese andranno monitorati i livelli di stop loss e di volta in volta si alzerà lo stop a protezione in modo da salvaguardare eventuali guadagni.

Al momento lo stop loss da inserire è a 2.044. Esso è valido fino al 30 settembre.

Come al solito si procederà per step.