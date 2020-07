Per la Borsa di Milano quella che si apre sarà una settimana decisiva. E quindi, l’andamento della prima seduta dell’ottava sarà importante per capire se il trend dei prezzi nei prossimi giorni sarà positivo o negativo. E’ una giornata cruciale per la Borsa di Milano. Ecco i due scenari di oggi per Piazza Affari, in base all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Nell’ultima seduta della settimana, l’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB) ha lottato con le unghie e con i denti per rimanere sopra quota 20mila. Oggi, ma anche nelle prossime sedute, la tenuta di questo livello di prezzo è fondamentale affinché si possa sperare in un rimbalzo. E perché possa rimanere viva la speranza del tanto atteso rally d’agosto.

Nella seduta di oggi, la tenuta dei 20.000 punti può spingere l’indice delle blue chip verso il massimo di venerdì, a 20.244 punti. Ma la speranza è che l’indice possa arrivare fino a 20.363 punti. Perché proprio quella quota? Perché venerdì in apertura i prezzi dell’Ftse Mib hanno aperto un gap al ribasso, che oggi potrebbe venire chiuso.

Ecco i due scenari di oggi per Piazza Affari

La giornata di oggi parte con un forte segno d’incertezza. La pesante chiusura negativa di venerdì lascerebbe pensare ad un proseguimento al ribasso dei prezzi. Avvalorato anche dalla chiusura in rosso di Wall Street. Ma il recupero che i prezzi hanno avuto dopo essere scesi sotto il supporto di 20mila fa ben sperare.

Il primo scenario vede una partenza in rialzo dell’indice Ftse Mib. Il possibile superamento del massimo della seduta di venerdì (20.244 punti), spingerà l’indice a 20.363 punti, dove si chiuderà il gap.

Invece, lo scenario negativo prevede una partenza in calo del listino milanese, che sotto la soglia dei 19.950 punti accelererà verso area 19.650 punti. Nella speranza che lì si fermi.

Pesa l’incognita Wall Street

Sull’andamento di Piazza Affari influirà moltissimo l’apertura della Borsa americana. Nelle ultime due sedute gli indici di Wall Street hanno dato forti segnali di incertezza. Indicazioni di una possibile apertura in ribasso degli indici USA, favorirebbe un andamento negativo delle Borse europee e quindi anche di Milano.