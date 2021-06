Dopo i pomodori vermigli e succosi, ci sono i frutti deliziosi di un’erbacea dal colore verde brillante. Sono i più amati dagli italiani e hanno un posto d’onore nei nostri orti e anche in terrazzo. E ciò perché si possono seminare due volte e raccogliere due volte nell’arco di una estate. È una fortuna avere in casa questi frutti deliziosi che di solito si acquistano ormai privi di sapore e nutrimento. Scopriamoli con gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

I delicatissimi che temono il “mal bianco”

Gli zucchini tondi sono i veri principi dell’orto, anche perché pretendono un terreno ricco, fertile e ben lavorato, annaffiature generose ma con acqua non fredda

Delicatissimi, profumati, diventano grandi come una palla da tennis, dopo un’allegra fioritura caratterizzata da una corolla breve e tozza.

Particolarmente adatti per essere cucinati ripieni al forno, vengono seminati in aprile e riseminati in giugno. Attenzione, però, al “mal bianco”, una malattia fungina che ricopre le foglie di una patina biancastra. Si previene lasciando aria fra una pianta e l’altra e annaffiando solo il piede.

Quando effettuare il trapianto

Anche il trapianto si effettua con un occhio alle distanze: teniamo le buchette a un metro l’una dall’altra. Trapiantiamo gli zucchini questo mese, stando attenti ai giorni di forte insolazione.

Proteggiamo le nuove piantine coprendole con cassette da frutta. Se invece riseminiamo, potremo prolungare l’epoca di raccolta e avere un nuovo raccolto anche in autunno.

Rinfrescanti e diuretici, gli zucchini tondi contengono calcio, ferro, fosforo, potassio e zinco, uniti a un basso livello di sodio.

I frutti devono essere raccolti con un coltello affilato, senza esercitare trazioni. Non conviene lasciarli troppo sulla pianta perché i frutti ingrossati rallentano lo sviluppo di quelli piccoli.

Una volta raccolti, gli zucchini vanno conservati in frigorifero in un sacchetto di carta per il pane o in un contenitore aerato. Dopo cinque giorni dal raccolto, infatti, perdono croccantezza, sapore e proprietà nutritive.