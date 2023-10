È una delle razze più intelligenti e affettuose: ecco chi è e quanto costa il cane di Sofia Goggia

La razza di cane di cui parleremo è una di quelle che piacerà a tutta la famiglia. È socievole e vivace, nonché l’amico inseparabile della sciatrice italiana Sofia Goggia. Vediamo di quale animale si tratta, come riconoscerlo e il prezzo.

I cani sono compagni di vita inseparabili, che si legano al padrone indissolubilmente. Con tutto l’affetto che ci danno, è doveroso ricambiare nel migliore dei modi. Non sono solo le persone comuni ad aver la passione per questi pelosi. Anche i vip hanno il loro fedelissimo amico a quattro zampe, di cui si prendono cura e postano le foto sui social.

Nel mondo dello sport, una delle atlete che si distingue per talento e simpatia è Sofia Goggia. Il suo Fido è onnipresente nella sua vita, e un caro alleato del quotidiano. È una delle razze più intelligenti e affettuose, dal temperamento mite e adatto un po’ a tutti. Si tratta del pastore australiano.

Una storia d’amore che dura da 9 anni

Si chiama Belle la cagnolina della campionessa olimpica e mondiale bergamasca. Le due hanno un legame affettivo che le tiene unitissime, tanto che festeggiano insieme anche i successi della sciatrice. Non a caso, dopo aver vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo lo scorso gennaio, Sofia ha subito celebrato con Belle.

Il tenerissimo Australian Shepherd ha messo piede o meglio, la zampa, nella vita di Sofia nel 2014. Oggigiorno è costantemente presente durante gli allenamenti, sulle piste e per i boschi in cui Sofia passeggia. E ogni tanto la si vede intenta a giocare con la padrona in qualche video social, postato sul profilo ufficiale dell’atleta.

È una delle razze più intelligenti e affettuose ed ecco il prezzo

Il pastore australiano è un cagnolone robusto e di taglia media. Al garrese è alto poco meno di 60 cm e vanta un pelo folto e lungo. I colori sono diversi: si va dal rosso cannella al marrone scuro, fino al nero e blu merle. Di carattere è alquanto docile e pacato; insomma, va facilmente d’accordo con chi incontra. Ama estremamente la compagnia, tanto che rischia di diventare malinconico se lasciato solo per molto tempo.

Per curarlo non ci si dovrà impegnare poi tanto. Basterà fargli un bagno mensile e tenere in ordine le zampe. Tuttavia, consigliamo di spazzolarlo quotidianamente, con un pettine che eviti l’infeltrimento del mantello. Le spese più ingenti potrebbero riguardare il veterinario. Infatti, in media si sborserebbero più di 200 all’anno per un cane, con una prima visita che potrebbe costare fino a 85 euro.

Il costo di un pastore australiano varia in base all’allevatore. In generale, si potrebbero spendere dai 1.500 ai 2.000 euro. Chi offre un prezzo nettamente inferiore potrebbe tentare di rifilarci un animale malato. Il consiglio, comunque, è quello di rilevare il cucciolo da un canile. In questo modo lo aiuteremo e, particolare altrettanto importante, non dovremo pagarlo. Adottando un animale abbandonato, inoltre, potremmo addirittura aggiudicarci un bonus.