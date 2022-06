Galapagos e Maldive, Lanzarote e Rodi. Ma anche le nostre splendide Sardegna e Sicilia tra le isole che i turisti stranieri cliccano maggiormente sul web. Chi ha possibilità di spendere e spandere e non guarda al budget ha ovviamente tanta scelta in più. Per chi, invece non vuol farsi mancare la vacanza con la famiglia, necessario è guardare al portafoglio. Ma la nostra Redazione fornisce quotidianamente suggerimenti interessanti e mete low cost belle e accessibili. Oggi però i fari sono puntati sull’isola che negli ultimi mesi ha maggiormente attirato l’attenzione dei turisti internazionali e sul suo perché. Siamo sempre in Italia, in uno scenario meraviglioso, che, potrebbe però nasconderci dei segreti, che andremo a scoprire proprio in questo articolo.

Il soggiorno all’Elba

È una delle mete italiane più ricercate sul web e non possiamo perdercela. Gli appassionati di storia ricorderanno il famoso esilio dorato di Napoleone all’Elba. Poche, ma intense settimane che resero ancora più popolare questa meravigliosa perla della Toscana. “Sono come quest’isola, uno scoglio precipitato in mare dal cielo”, disse al suo entourage che l’accompagnava in questo esilio dorato. Che Napoleone lascerà, nei famosi 100 giorni, per provare a riconquistare l’Europa, che lo sconfisse definitivamente a Waterloo. Per poi mandarlo nell’ultimo e sconfinato esilio sullo scoglio di Sant’Elena, al largo delle coste africane dell’Atlantico. D’altronde, neppure la bellezza unica dell’Elba poteva trattenere le brame di conquista dell’Imperatore Corso.

È una delle mete italiane più ricercate sul web dai turisti tedeschi e olandesi non solo per il suo mare ma anche per questa incredibile e unica sorpresa

Potrebbero chiedersi i Lettori quali siano però i legami tra Napoleone, l’Elba e il nostro articolo. Presto detto: in un momento storico quale quello attuale, sul web impazzano i personaggi della storia. Nel bene e nel male. Che siano leader assolutisti, uomini soli al potere, grandi benefattori o altro. In questo scenario ecco spuntare un’isola meravigliosa, tutta da vedere, e legata a Napoleone.

Per chi decide di soggiornare all’Elba, tappa obbligatoria è proprio la residenza dell’Imperatore francese a Porto Ferraio: Villa dei Mulini. Qui soggiornò tra il maggio del 1814 e il febbraio del 1815, insignito del platonico titolo di “Signore dell’Elba”. Ma oltre a questa dimora centrale, Napoleone amava starsene anche al fresco di Villa San Martino, per andare alla famosa Marina di Campo. È dunque una delle mete più gettonate e proprio per aver ospitato anche uno dei personaggi più famosi in assoluto della storia.

