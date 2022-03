Le giornate cominciano ad allungarsi. Il ritorno delle prime api segna l’inizio della primavera. I raggi del sole ormai ci riscaldano la pelle e la natura si risveglia pian piano. È questo il momento perfetto per far rifiorire di colore e bellezza giardini e terrazzi. Tulipani, ortensie, narcisi, fresie. Le varietà di marzo sono tantissime, capaci di riempire aiuole e vasi con fioriture splendide e profumate.

Ma si tratta di specie molto comuni, che tutti conoscono. Ecco perché i nostri esperti hanno scovato una pianta che ci lascerà di stucco. Capace di farsi ammirare per interi minuti, è una cascata di colori vivaci quest’incantevole varietà di cactus dalle origini sudamericane. Perfetta sia per la vita d’appartamento che per il giardino, ama vivere appesa su gazebi e muretti e fiorisce proprio nel periodo di Pasqua. Ecco perché, una volta scoperta, bisognerà affrettarsi a portarla a casa.

Tanti nomi per una pianta tanto speciale

Elegante e incantevole, l’Hatiora gaertneri è conosciuta col nome popolare di cactus di Pasqua. Tanti sono i nomi con cui la si trova nei grandi vivai: Epiphyllum russellianum, Schlumbergera gaertneri, Schlumbergera russelliana etc.

Appartenente alla specie Schlumbergera, il cactus di Pasqua si distingue dalla cugina russelliana per i suoi fiori grandi, dai petali separati e le foglie leggermente dentellate. In natura cresce sugli alberi della foresta pluviale che fanno da sostegno. Infatti, questa specie è detta epifita.

Ma non è la sola caratteristica a renderla unica. Infatti, è il portamento cespuglioso e ricadente dei suoi steli allungati che ne fa una specie ornamentale straordinaria. Ancora, sono i suoi eleganti fiori multipli di colore rosso e rosa dai petali appuntiti che rapiscono lo sguardo. Basterà appendere un solo esemplare per creare un angolo di rara bellezza.

È una cascata di colori vivaci quest’incantevole pianta di Pasqua dai fiori spettacolari, perfetta per abbellire qualsiasi angolo

Coltivare il cactus di Pasqua è abbastanza semplice. Nonostante sia nato nella foresta pluviale, si adatta benissimo all’ambiente delle nostre case e, nel periodo estivo, può essere lasciato fuori. Eppure, per far sì che cresca sano e rigoglioso, sarà bene avere alcune accortezze.

Essendo una pianta epifita, non potrà essere coltivata in piena terra. Ecco perché si vende in vasi di grandi dimensioni riempiti con terriccio leggero (ghiaia, sabbia e foglie). L’Hatiora ama l’umidità e il sole, ma non deve essere esposta direttamente ai suoi raggi. Se posta in un luogo ombroso potrebbe non avere una fioritura abbondante. Può essere appesa su gazebi e trespoli, posizionata sopra muretti o mobili, ogni luogo dove i suoi fiori possano ricadere liberamente ed essere ammirati. Solo in inverno si deve provvedere a ripararla dal freddo, perché soffre sotto i 10° C.

Lettura consigliata

Come illuminare naturalmente le zone buie della casa con 2 piante ricadenti