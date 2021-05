È una casa grande circa 80 metri quadrati e la si può acquistare con 12 stipendi annuali a condizioni uniche e irripetibili

Il mercato immobiliare sta riprendendo effervescenza dopo la crisi economica legata all’emergenza Covid. Sul mercato si possono trovare occasioni d’oro grazie ai prezzi che sono calati e anche grazie al costo del denaro al minimo storico. Nell’attuale situazione è possibile accendere mutui a livelli di interesse ai minimi di sempre.

Ma anche se i tassi sono ridotti, acquistare una casa rimane sempre un impegno economico importante per una famiglia. Ma quanto importante? Per avere un metro di misurazione che aiuti si può prendere a riferimento lo stipendio e domandarsi quante mensilità serviranno per ripagare l’appartamento. Questo metro di misura aiuta anche a confrontare i costi delle case in altre città europee, parametrandoli al costo della vita.

Lo studio di una società di servizi immobiliari ha messo a confronto i prezzi delle abitazioni di Milano con quelle di 4 capitali europee. La ricerca ha confrontato i livelli di prezzo della nostra città con quelle di Londra, Parigi, Berlino, Madrid. Lo studio ha preso in considerazione due parametri. Il primo è il prezzo medio di un’abitazione di 80 metri quadri in ciascuna delle 5 città. Il secondo parametro è lo stipendio medio di un single che vive nelle 5 città. Valore che è stato ricavato dalle statistiche di Eurostat, l’agenzia europea di statistica.

Dallo studio è scaturito che per ripagare un appartamento di 80 metri quadri a Parigi servono 20 anni di stipendio. Anche per acquistare una casa delle stesse dimensioni a Londra servono mediamente 240 stipendi mensili. Mentre Berlino è più a buon mercato, perché per lo stesso tipo di abitazione bastano 10 anni di stipendio, contro gli 11 di Madrid. E a Milano quanti anni di stipendio servono? Secondo l'indagine servono circa 144 mensilità.

Chi si appresta a comprare casa adesso può sfruttare uno dei momenti migliori in fatto di tassi di mercato. Questo momento storico offre condizioni uniche e irripetibili. Gli interessi sui mutui sono al minimo storico. Scegliere il mutuo più adatto può fare risparmiare moltissimo denaro in prospettiva. Mai come adesso c’è stato l’imbarazzo della scelta tra mutui a tasso fisso e a tasso variabile. In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno voluto offrire al Lettore alcuni spunti di riflessione per fare la migliore scelta in base alle proprie esigenze.