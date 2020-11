E’ una bella domanda che cosa fa ingrassare di più il riso o la pasta

Rispondere a questa domanda è semplice e difficile allo stesso tempo. Sia il riso che la pasta sono dei carboidrati, cioè degli zuccheri a lenta cessione, che l’organismo assorbe gradatamente. Sia il riso che la pasta fanno bene, per cui è una bella domanda che cosa fa ingrassare di più il riso o la pasta.

Ingrassare o dimagrire

Soprattutto è una domanda a doppio senso, perché in questo periodo in cui fa un po’ più freddo, forse non tutti hanno scelto una dieta dimagrante, ma tutti certo vorrebbero mantenere un giusto peso. A ognuno dunque il suo alimento, o il riso o la pasta. Quantunque una differenza esiste fra i due cereali.

Le caratteristiche della pasta

Se consideriamo una quantità standard di 100 grammi di pasta, questi contengono circa 360 kilocalorie attraverso l’amido. Ma la pasta non è fatta solo di calorie, anzi contiene il 13% di proteine, è ricca di potassio e vitamina B1 e B3, buone per il sistema nervoso e la respirazione delle cellule.

Gli elementi del riso

100 gr di riso bianco contengono 332 calorie, come la pasta anche queste date dall’amido. E’ ricco di potassio, fosforo, una certa percentuale di calcio e vitamine B1, B2 e B3 e circa 7 grammi di proteine.

A parità di quantità, il riso è meno calorico e richiede un quarto d’ora in meno per essere digerito. Inoltre il riso in cottura aumenta di volume e dunque dà l’impressione che se ne stia mangiando di più. Bisogna considerare anche che l’indice chimico del riso è più alto, ed è come se risulti più calorico.

Dire se faccia ingrassare più il riso o la pasta, è un po’ come rispondere alla domanda se pesi di più un chilo di paglia o di ferro?

In effetti il modo migliore è imparare non tanto a mangiare di gola, facendosi controllare dalla desiderio dei sapori, ma quanto di essere in sintonia con lo stomaco, per avvertire quanto questo sia sazio e non si abbia più bisogno di mangiare.