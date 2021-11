Abbiamo fatto il cambio stagione e sicuramente è stata l’occasione per gettare vecchi vestiti, coperte e lenzuola ormai rovinate, per dare spazio al nuovo abbigliamento invernale.

Usando un poco di inventiva, sicuramente troveremo come riutilizzare queste cose, magari le dipingeremo e decoreremo per scatenare la fantasia. Perché è davvero uno spreco non prendere in considerazione l’idea di dare una nuova collocazione ad oggetti che potrebbero essere ormai inutili.

In realtà, quasi tutto può essere riutilizzato, anche vecchie tegole o cassette di plastica della frutta. Se dovessimo fare ancora più spazio in armadi e cassettoni, non scartiamo le federe del letto logore o spaiate.

È un vero spreco buttare le vecchie federe spaiate, perché possiamo riutilizzarle con idee creative e molto utili in casa. Basterà poco tempo, ago e filo o della colla per tessuti, per ottenere delle creazioni spettacolari, eviteremo così di acquistare oggetti che potrebbero servirci. Un hobby davvero costruttivo, per sfuggire con piacere dalla frenesia degli impegni e del lavoro.

Oltre a ritagliare stracci per spolverare, se la federa non è rovinata e non presenta buchi o strappi, possiamo trasformarla in un pratico contenitore porta tutto. Adatto per conservare oggetti, vestiti, lenzuola o per proteggere i capi delicati in lavatrice. Bastano pochi minuti per inserire una cordicella o un elastico nel bordo corto della federa, pratichiamo un piccolo foro e sarà pronto per l’uso.

Un’altra simpatica idea è realizzare una shopping bag, utile e comoda per fare la spesa o altri acquisti. Per realizzarla, potremo semplicemente cucire o incollare una corda spessa o dei vecchi manici sul lato corto e aperto della federa. Oppure, tagliamo gli angoli in alto, ricavando direttamente i manici larghi, poi dovremo solo cucire gli orli.

Se siamo bravi con ago e fino o se possediamo una cucitrice, potremo ricavare dei tovaglioli in stoffa da mettere in tavola o in borsa. Prendiamo bene le misure per fare almeno 4 quadrati di ugual misura e poi realizziamo l’orlo.

Copri sedie e grembiule

Senza troppo lavoro e pochi accorgimenti, le federe potranno servire a coprire gli schienali delle sedie, per non rovinarle. Ugualmente potrebbero essere utili per proteggere alcuni vestiti più delicati, all’interno del nostro armadio.

Per ottenere dei simpatici grembiuli per i più piccoli o anche per noi, da indossare mentre cuciniamo, basteranno poche mosse. Tagliamo una striscia dalla parte corta e chiusa della federa, tagliamola in due parti e teniamole di lato. Applichiamo due bottoni all’estremità della federa, nel lato più stretto. Poi utilizziamo le strisce per creare le spalline, cuciamole bene e non rimarrà che fare 2 fori per agganciare i bottoni.