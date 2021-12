La magia del Natale fa sperimentare nuove ricette in cucina per deliziare il palato di tutti i commensali. Ogni anno ci sono delle straordinarie novità e ogni Regione ne porta una in tavola, con molta creatività ed inventiva.

Dopo la fantastica mozzarella a forma di pandoro, vista su molte tavole italiane in occasione del Natale 2020, quest’anno si punta anche in una ricetta facile da replicare in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa particolare creazione del pandoro salato, sta spopolando su tutti i social ed è un vero peccato non provare a cimentarsi in questi giorni di festa in questa preparazione molto facile da realizzare.

Come portare in tavola una novità che farà leccare i baffi a tutti

Battezzato “Pandorello” è apparentemente un pandoro, ma invece di essere soffice e dolce è fatto di pasta. Un condimento di pomodoro con melanzane e provola, un vero e proprio capolavoro da portare in tavola per sbalordire tutti.

Ingredienti

500 gr di pennette o pasta simile a piacere

400 gr di melanzane

600 gr di pomodori pelati

300 gr di mozzarella o provola

50 gr di formaggio parmigiano o grana grattugiato

basilico

olio extravergine d’oliva

aglio

sale

È un vero peccato non provare questo buonissimo pandoro salato che sta spopolando su tutti i social

Procedimento

Iniziare la preparazione dal condimento prendendo una padella e aggiungere un filo d’olio, l’aglio, le melanzane tagliate a filetti o cubetti e sfriggere per qualche minuto.

Successivamente togliere l’aglio e aggiungere i pomodori pelati e schiacciarli con la forchetta e aggiungere un pizzico di sale. Dopo qualche minuto di cottura aggiungere qualche fogliolina di basilico e far cuocere per circa 15 minuti.

Nel frattempo far bollire l’acqua con una presa di sale e cuocere la pasta molto al dente. Fare attenzione alla cottura iniziale della pasta perché dovrà continuare a cuocere in forno. Quindi dimezzare i tempi di cottura che sono riportati sulla confezione della pasta, per non commettere errori.

Quando la pasta sarà pronta, scolarla e saltarla in padella con il condimento e una spolverata di formaggio grattugiato. Successivamente prendere lo stampo del pandoro e fare un primo strato di pasta e aggiungere la mozzarella e proseguire così fino a quando non si arriva in cima.

Pressare per bene la pasta per ogni strato ed infine infornare per circa 15 minuti a 200°C. Non appena sarà cotta, lasciar leggermente raffreddare e capovolgere lo stampo e portare in tavola.

Letture consigliate

La pasta al forno sarà più gustosa che mai con questo ingrediente