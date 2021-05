Uno dei business che sta avendo maggiore tasso di crescita nel nostro Paese è quello della marijuana. Probabilmente a molti sarà capitato di vedere negozi che vendono diversi tipi di questa sostanza psicoattiva. In alcune città si trovano anche i distributori automatici, come quelli per il caffè o le merendine.

Il business della marijuana in Italia sta crescendo a tassi elevatissimi perché i guadagni sono interessanti. Infatti sempre più persone decidono di coltivarla e di diventarne produttore. Ma è legale produrre la marijuana? L’Italia è uno dei Paesi che ha reso legale la coltivazione e il commercio della cannabis (nome tecnico della marijuana). La legge n. 242/2016 regola l’attività di coltivazione e commercio della canapa sativa depotenziata. Che cosa significa?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È un potente allucinogeno che potremmo anche facilmente trovare in alimenti che sono tutti i giorni sulle nostre tavole senza saperlo

La canapa depotenziata è un tipo di marijuana geneticamente selezionata al fine di contenere bassissime quantità di THC. Il THC è il Tetraidrocannabinolo, è forse il componente più importante della canapa. È la principale sostanza che crea l’effetto allucinogeno, insieme al cannabidiolo (CBD). La cannabis depotenziata contiene quantità di THC in percentuali attorno allo 0,2%, anche se la legge tollera una quantità fino allo 0,6%. La marijuana si definisce light quanto ha queste caratteristiche. Grazie a queste limitazioni, ma sarebbe meglio il termine depotenziamento, la cannabis sativa può essere liberalmente coltivata senza necessità di autorizzazione.

Concessioni e norme

Quindi secondo la legge n. 242 del dicembre del 2016 è possibile coltivare la cannabis light sia in casa che a livello industriale. Ma se la sua peculiarità di essere un allucinogeno viene depotenziata, non significa che la marijuana non sia ugualmente richiesta sul mercato. Infatti è boom per il business della marijuana per gli usi più disparati e che può essere coltivata legalmente anche in casa. Può sembrare incredibile ma uno degli usi principali di questa sostanza è quello per la produzione di cosmetici. Negli Stati Uniti c’è un vero e proprio boom di prodotti per la pelle alla marijuana, specialmente tra le star di Hollywood.

Non solo. Questa sostanza viene regolarmente impiegata in quello alimentare. Infatti è un potente allucinogeno che potremmo anche facilmente trovare in alimenti che sono tutti i giorni sulle nostre tavole senza saperlo. Nei supermercati non è difficile trovare prodotti a base di semi o farina di cannabis light, come biscotti, dessert e la stessa pasta.

Ma la marijuana viene impiegata negli usi più vari ed inimmaginabili, per esempio nei semilavorati per aziende ed attività artigianali. Ed incredibilmente trova un uso anche nella depurazione delle acque inquinate.

Approfondimento

A proposito di curiosità nella coltivazione di prodotti della terra, questo è il frutto più insano al mondo ed è sulle vostre tavole ma non lo sapete