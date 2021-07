L’Italia è una terra meravigliosa: da Nord a Sud del Paese, le sue città e i suoi borghi affascinano chiunque li visiti. Tra mare e montagna, collina e pianura, lo stivale è la meta preferita di tantissimi turisti stranieri. Una delle sue principali caratteristiche è proprio quella di unire in un solo luogo paesaggi estremamente diversi tra loro. Un esempio è il Lago di Garda, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (link qui) a proposito di Desenzano del Garda. Infatti, qui è possibile sentirsi al mare e in montagna contemporaneamente, così da soddisfare le esigenze di tutti.

Questa volta, noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori di visitare una valle bellissima, sita tra l’Italia e la Slovenia. Parliamo della Val Rosandra, in Friuli Venezia Giulia, molto amata da chi cerca un attimo di relax e di refrigerio dalle giornate di caldo torrido.

È un po’ italiana e un po’ straniera la valle incantata che unisce sport e relax

La Val Rosandra si trova precisamente tra il comune italiano di San Dorligo della Valle ed il comune sloveno di Erpelle-Cosina. Attraversata dal torrente Rosandra, vi sono diverse grotte e vere e proprie piscine naturali. Sia molti giovani che molte famiglie decidono di trascorrere le giornate in questa bellissima valle, per fare il bagno lontani dalla confusione della città.

Si tratta, inoltre, di una meta molto ambita da chi ama le escursioni e l’avventura in mezzo alla natura. Una delle sue caratteristiche è la posizione strategica. Trovandosi al confine tra due Stati, la Val Rosandra rappresenta un luogo di incontro tra culture diverse che si amalgamano bene tra loro. Ecco perché diciamo che è un po’ italiana e un po’ straniera, la valle incantata che unisce sport e relax. Riteniamo sia una meta perfetta per i prossimi viaggi al Nord Italia.