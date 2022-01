Come è noto, che gli scarti delle verdure possono essere riutilizzati in diversi modi in cucina. Tra questi, anche le cime di carota si prestano bene alla preparazione di alcune pietanze. Sono commestibili e hanno un sapore che, secondo molte persone, è leggermente piccante e ricorda quello del prezzemolo.

C’è chi le usa per fare il pesto, un frullato o come ingrediente per delle insalate. Esistono anche delle alternative e con questa ricetta ne vedremo una. È un peccato buttare i ciuffi delle carote, ecco come riciclarli per preparare una frittata da servire come secondo piatto o a cena.

Ingredienti per 4 persone

ciuffi di carote;

4 uova;

q.b. sale, pepe, formaggio grattugiato, olio extravergine d’oliva, aglio tritato.

Lavare e scolare i ciuffi di carote ed eventualmente scartare quelli secchi. Prendere una pentola, mettere dell’acqua al suo interno, salarla e farla bollire. Aggiungere i ciuffi di carote e farli cuocere per qualche minuto. Scolarli nuovamente. Prendere un tegame e far rosolare al suo interno l’aglio. Mettere al suo interno anche i ciuffi di carote, insaporire col sale e saltare a fuoco vivo. Spegnere il fuoco e lasciare questi ingredienti ad intiepidire.

Intanto, prendere una ciotola e sbattere al suo interno uova, sale e pepe. In seguito, aggiungere i ciuffi di carote e il formaggio, per poi mescolare in modo tale da far amalgamare il tutto.

Ungere una padella antiaderente con un filo di olio e versare l’impasto della frittata al suo interno. Farlo rapprendere a fuoco medio e girare la frittata in modo che cuocia da ambo i lati. In alternativa, cuocerla in forno a 180° per mezz’ora e azionare il grill durante gli ultimi minuti. Fatto ciò, non resterà che servirla, magari accompagnandola con un contorno di verdure.

