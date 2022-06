È un ortaggio coltivabile in verticale nel balcone per preparare cene crudiste e dietetiche ma il sapore potrebbe nascondere un avvertimento

Contengono tantissimi nutrienti importanti come potassio, acido folico, vitamina E e C, sono diuretiche e sarebbero curative per infiammazioni intestinali e stitichezza. Sono facili da coltivare anche in vaso e potrebbero arricchire il nostro balcone di un alimento con cui dare varietà a pranzi e cene. Non è necessario avere conoscenze particolari per la semina, ma seguire le regole necessarie per ottenere con poche piante un raccolto in grado di soddisfare le esigenze della famiglia.

Soprattutto se viviamo nel Sud, le abbiamo nel nostro giardino per gran parte dell’anno, almeno fino a che non arrivano le gelate. In questo caso, dovremmo ricorrere a un semenzaio climatizzato che permetta alla coltivazione di resistere e produrre risultati. È un ortaggio coltivabile in verticale e probabilmente queste sono le piante che ci daranno più soddisfazione per bellezza e produttività. Vediamo quali sono i segreti per ottenere tante zucchine anche con poco spazio a disposizione.

L’importanza dello spazio

Le zucchine dovrebbero essere piantate in vaschette multiple sistemate in zone coperte del balcone. Con 2 semi adagiati a una profondità di 2 cm e con terriccio formato da torba, sabbia e sostanze ammendanti dovremmo ottenere un ottimo raccolto. Le zucchine richiedono molto spazio, che in balcone dovrebbe essere ottimizzato. Quando si presentano le prime foglie effettuiamo il travaso utilizzando pochi contenitori ma capienti. La profondità dovrebbe essere di 40 centimetri e fino a 50.

Se siamo forniti di ringhiera, possiamo pensare a una coltivazione in verticale per cui è necessario munirsi degli appositi tutori. I sostegni dovrebbero essere alti dai 150 centimetri fino ai 180.

I semi di questi tipi di zucchina si trovano facilmente nei consorzi agrari, una volta avvenuta la maturazione dei frutti possiamo raccoglierle durante tutta l’estate e averle sempre nelle nostre tavole.

È un ortaggio coltivabile in verticale nel balcone per preparare cene crudiste e dietetiche ma il sapore potrebbe nascondere un avvertimento

100 gr di questi ortaggi cotti contengono 27 calorie totali. Possiamo far bollire le zucchine insieme alle carote, basta tagliarle a fettine sottili e metterle in una pentola di acqua salata insieme alle carote pelate e tagliate in lungo. Dovrebbero essere pronte in 10 minuti, ma se vogliamo che rimangano croccanti dobbiamo toglierle dal fuoco dopo 7 minuti. Possiamo anche consumarle crude tagliate alla julienne per arricchire le insalate. Anche marinarle, versando in una ciotola olio, sale, aceto e succo di limone e condendole per bene dopo averle tagliate alla julienne è un’ottima soluzione. Per avere un buon risultato lasciamole riposare in frigo per 2 ore.

Quando coltiviamo cucurbitacee in ambienti domestici, queste piante potrebbero contaminarsi e acquistare un sapore amaro. È la cucurbitacina, un composto tossico che potrebbe provocare avvelenamento. Questo composto non si elimina con la cottura ma rimane nell’ortaggio. Se sentiamo un sapore amaro evitiamo assolutamente di mangiarle, potremmo avere vomito e diarrea per diversi giorni.

